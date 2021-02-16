Александр Чурин встретился с молодыми профессионалами

В рамках рабочей поездки в Куменский район председатель правительства побывал в Куменском аграрно-технологическом техникуме.

16 февраля здесь стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В этом году он проходит уже в шестой раз.

В этом году в чемпионат впервые включена компетенция «Ветеринария». Для этого в техникуме была создана лаборатория, позволяющая выполнять ветеринарно-санитарную оценку продуктов животноводства и другие исследования.

Ветеринар – профессия не самая популярная, но очень важная и востребованная. Здесь, в Куменском техникуме, студенты осваивают ветеринарию на современном оборудовании и, что важно, — на практике, которую можно пройти на местных предприятиях. Так, кооператив «Красное знамя» заключает с учащимися договоры и доплачивает им с тем условием, что по окончании учебы они станут его сотрудниками.

Как подчеркнул Александр Чурин, подобная система партнерства с работодателями является очень эффективной.

– Я могу с уверенностью сказать, что техникум выпускает специалистов высокого класса. А современные рабочие места и высокая заработная плата позволяют выпускникам пойти работать на местные предприятия, – сказал Александр Чурин.

Посетил глава правительства и площадки, где проходят испытания агротехники. В распоряжении техникума – 70 гектаров учебного хозяйства и более 30 сельхозмашин, которые студенты используют в посевных работах. Стоит отметить, что «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» также входит в число компетенций конкурса «Молодые профессионалы».

Также во время поездки в Куменский район Александр Чурин побывал на местной козоферме. Она знаменита своими зааненскими козами.