Главная > Власть > Александр Даренский назначен заместителем главы минпромторга Кировской области

Александр Даренский назначен заместителем главы минпромторга Кировской области

Юлия Зорина Власть, Новости

Бывший гендиректор завода ОЦМ Александр Даренский занял должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Информацию подтвердили в министерстве.

Все изменения в данные на официальных ресурсах уже внесены. Заводом ОЦМ Александр Иванович Даренский руководил с 2001 по 2019 годы. В 2019-м его сменил Сергей Макуров, ранее бывший техническим директором «Завода медных труб» в Сербии.

Ранее был назначен новый замначальника УМВД по Кировской области.

Фото: ГТРК «Вятка» 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина