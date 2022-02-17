Александр Даренский назначен заместителем главы минпромторга Кировской области

Бывший гендиректор завода ОЦМ Александр Даренский занял должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Информацию подтвердили в министерстве.

Все изменения в данные на официальных ресурсах уже внесены. Заводом ОЦМ Александр Иванович Даренский руководил с 2001 по 2019 годы. В 2019-м его сменил Сергей Макуров, ранее бывший техническим директором «Завода медных труб» в Сербии.

Ранее был назначен новый замначальника УМВД по Кировской области.

Фото: ГТРК «Вятка»