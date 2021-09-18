Александр Гаврилин: «Прийти на выборы — само собой разумеющееся»

Директор Вятской филармонии Александр Гаврилин проголосовал на выборах-2021. О том, почему надо пойти на выборы, он рассказал «КП».

— Я родился в семье, где прививали такие понятия, как совесть, любовь к отечеству, ответственность. Поэтому для меня прийти на выборы — само собой разумеющееся. Раньше ходил с родителями, сейчас — со своей семьёй, супругой и маленьким ребёнком. Выборы важны — у каждого должна быть возможность проголосовать за достойных, по его мнению, людей. Ведь мы все рассчитываем на улучшение жизни, дальнейшие преобразования. Развиваются город, область, страна — и это прекрасно, — сказал Александр Александрович.

Ранее о причинах пойти на выборы рассказали Наталья Шедько и Владимир Шабардин.

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