Александр Козлов оценил мощности Вятского фанерного комбината

1 декабря в рамках рабочего визита в Кировскую область министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетил Вятский фанерный комбинат. Совместно с главой Минприроды РФ на предприятии побывали губернатор Игорь Васильев и зампред правительства области Александр Чурин.

ВФК является одним из ведущих предприятий региона в сфере лесопереработки и входит в холдинг Segezha Group. В настоящее время здесь производят большеформатную фанеру, ДВП и топливные брикеты. Древесные отходы производства используются для выработки тепло- и электроэнергии.

Предприятие обладает большими производственными возможностями и оснащено современным оборудованием. Продукция Вятского фанерного комбината поступает на рынки России, Европы, Азии и США. На экспорт идет около 80 процентов продукции.

По словам гендиректора ООО «Вятский фанерный комбинат» Алексея Степанова, ВФК является одним из самых больших фанерных заводов в стране и в ближайшие 4 года планирует выйти на 4-е место в мире по объемам производства фанеры.

Александр Козлов отметил, что следует не только развивать лесоперебатывающую отрасль, но и заниматься восстановлением лесных ресурсов.

— Это наша общероссийская задача, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ.

И она выполняется. По словам губернатора Игоря Васильева, план по лесовосстановлению в регионе составляет 38 тысяч га. На сегодня он выполнен почти на 95 процентов.

— Объем лесовосстановления вырос за счет учета и вовлечения всех площадей, вышедших из-под рубки, — рассказал глава региона.

После визита на ВФК Александр Козлов принял участие в совещании с лесопользователями Кировской области. Темой обсуждения стало внедрение и использование системы ЛесЕГАИС. Федеральный министр подчеркнул, что внедрение системы призвано декриминализировать лесную отрасль в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

— Мы должны видеть весь пути древесины: от заготовки до производства продукции. Чтобы запустить систему в работу, нами внесены изменения в Лесной кодекс. В настоящее время подготовлен акт правительства и готовится к изданию электронный сопроводительный документ, — подытожил Александр Козлов.

Ранее министр побывал на площадке будущего экотехнопарка в Мирном.