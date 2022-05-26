Александр Соколов: будем опираться на местные кадры

После участия в заседании ОЗС врио губернатора обозначил точки взаимодействия с депутатским корпусом.

Пленарное заседание состоялось 26 мая. Обратившись к депутатам, Александр Соколов отметил, что участвует в кировской «пленарке» впервые.

— Хочу отметить, депутатский корпус вне зависимости от партийной принадлежности представляют люди заинтересованные в развитии Кировской области, настоящие патриоты, болеющие за будущее региона и его жителей.

Врио губернатора напомнил, что накануне прошла встреча с руководителями партийных фракций. Она оказалась крайне эффективной. На встрече прозвучали конкретные предложения по вопросам урбанистики, экологии, благоустройства, работы с молодежью, обеспечения качественной водой жителей районов, по формированию тарифов на услуги ЖКХ, социальной поддержки людей старшего поколения.

Александр Соколов попросил систематизировать все предложения и передать их на дальнефшую проработку.

— Особого внимания заслуживает предложение опираться на местные кадры. Представители всех фракций отметили, что в регионе есть способные люди, которые могут помочь области в руководстве фактически всех отраслей народного хозяйства и всех социальных сфер. И я жду предложений от фракций – кто готов принять участие в нашей дальнейшей конструктивной работе, – сказал врио главы региона.

Встречи с партийцами должны стать регулярными. Следующая череда пройдет в июне.