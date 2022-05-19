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Александр Соколов опубликовал свое пионерское фото

Юлия Зорина Власть, Главное, Новости, Общество

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов показал свое фото пионерских времен. Пост появился в телеграм-канале главы региона.

Снимок был сделан в 1989 году в Костромской области. Там, в лагере имени Героя Советского Союза Юрия Беленогова Александр Соколов был вожатым отряда.

— Молодость – всегда время надежд, всегда про будущее. Поздравляю всех со столетием пионерского движения! – написал Александр Валентинович.

Также Александр Соколов попросил кировчан поделиться в комментариях самыми яркими воспоминаниями из детства.

— Возможно, среди моих подписчиков есть пионеры и октябрята? – поинтересовался глава региона.

Ранее мы публиковали историю кировчанки о пионерском детстве

Фото: t.me/aleksandrsokolov43. Александр Соколов — четвертый слева. 

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Юлия Зорина