Александр Соколов опубликовал свое пионерское фото

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов показал свое фото пионерских времен. Пост появился в телеграм-канале главы региона.
Снимок был сделан в 1989 году в Костромской области. Там, в лагере имени Героя Советского Союза Юрия Беленогова Александр Соколов был вожатым отряда.
— Молодость – всегда время надежд, всегда про будущее. Поздравляю всех со столетием пионерского движения! – написал Александр Валентинович.
Также Александр Соколов попросил кировчан поделиться в комментариях самыми яркими воспоминаниями из детства.
— Возможно, среди моих подписчиков есть пионеры и октябрята? – поинтересовался глава региона.
Ранее мы публиковали историю кировчанки о пионерском детстве.
Фото: t.me/aleksandrsokolov43. Александр Соколов — четвертый слева.