Александр Соколов попробовал школьный обед

В день Последнего звонка врио губернатора Кировской области Александр Соколов проверил, как кормят детей в кировских школах. Глава региона побывал с ревизией в школе №26 и даже попробовал школьный обед, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

— Не удержался и купил котлету с пюре. Всё очень вкусно, по-домашнему. Продукты качественные. Детям еда в столовой тоже нравится – это самое важное! – написал Александр Валентинович.

В 26-й школе учатся почти 1,5 тысячи учеников. Все школьники с 1-го по 4-й класс получают бесплатное горячее питание.

Врио губернатора отметил, что осведомлен о жалобах «Родительского контроля» на школьные обеды. В связи с этим глава горадминистрации Дмитрий Осипов организовал выезд на комбинат питания. В ходе поездки родители смогли увидеть, из чего готовят еду для их детей и в каких условия хранятся продукты.

— Об итогах выезда, оценке и предложениях от родителей прошу доложить Дмитрия Осипова. Коллеги-главы из районов области, тоже обратите на это внимание. Преград для контроля за питанием со стороны родителей учеников быть не должно! – подчеркнул Александр Соколов.

Ранее мы писали, что Александр Соколов поздравил учеников школы №66 с Последним звонком.