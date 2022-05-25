Александр Соколов поздравил кировских выпускников школы №66

Сегодня врио губернатора Александр Соколов лично поздравил с «Последним звонком» выпускников крупнейшей в Кирове школы №66.

В праздничной программе они выступали с песнями, танцами, сценками, со словами любви и благодарности (иногда шуточными) в адрес своих учителей, первых и последних классных руководителей. Выступление подготовили и родители выпускников.

– Хочу особенно поздравить учителей выпускников: это ваш праздник. Каждый год вы собираетесь в мае, чтобы проводить во взрослую жизнь очередных своих воспитанников, – обратился к присутствующим глава региона. – Уважаемые ученики! Сегодня у вас, возможно, не самый главный праздник в жизни, но очень важная дата. Вы фактически вступаете во взрослую жизнь. Перед вами открывается огромный простор для решений. Я не сомневаюсь, что вы все успешно сдадите экзамены, получите высокие баллы, сможете претендовать на поступление в любой вуз нашей страны. Но я хотел бы, чтобы вы выбрали местом работы и дальнейшего построения своего личного счастья Кировскую область. Которая вас выпестовала, дала путёвку во взрослую жизнь. И где бы вы ни были, чтобы вспоминали свою малую родину и стремились сделать ей хорошо. Удачи вам, и пусть заложенное в вас учителями навсегда останется в сердце!

Директор школы Сергей Шустов в своём поздравлении и напутствии отметил, что все 11-классники допущены к экзаменам. Пожелал с теплотой вспоминать о школьных годах. Депутат Сергей Рудковский поблагодарил не только учителей и выпускников, но и родителей за достойное воспитание. Глава Нововятского района Сергей Грухин отметил, что праздник немного грустный: ребятам придётся расстаться с привычной жизнью и войти во взрослую с её испытаниями. А классные руководители напутствовали, что выпускники учились не для школы, а для будущей жизни. Знания – самая прочная в ней опора.

Сейчас в кировской школе №66 учатся 1787 ребят, в том числе три 11-х класса. Однако здание не рассчитано на такое количество, и в ближайших планах – поставить пристрой на 372 места. Деньги из федерального бюджета выделены, ведётся выбор подрядчика. Строительство новых и ремонт существующих образовательных учреждений – необходимость и абсолютный приоритет, напомнил Александр Соколов в своём телеграмм-канале.