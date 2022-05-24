Александр Соколов провел встречу с руководителями фракций ОЗС

Сегодня врио губернатора области Александр Соколов провёл встречу с руководителями фракций Законодательного Собрания.

Депутаты рассказали о работе в рамках законотворческой деятельности и выступили с предложениями по дальнейшему развитию региона.

«Сегодня необходимо постараться преодолеть все противоречия и сплотиться, вместе вести работу по предотвращению последствий, которые могут нанести нашей экономике санкции. Знаю, что все мы поддерживаем сегодняшний курс нашей страны и каждый из здесь присутствующих, в первую очередь, заботится о благополучии людей. У вас есть свое понимание и видение развития области, и я хотел бы более детально ознакомиться с вашими предложениями», — обратился к ним Александр Соколов.

Предложения руководителей фракций касались кадровой политики, урбанистики, экологии, благоустройства, продвижения общественных проектов, работы с молодёжью. Депутаты подняли вопросы обеспечения жителей районов качественной водой, формирования тарифов на услуги ЖКХ, социального обеспечения людей старшего поколения.

По словам Александра Соколова, такие встречи будут регулярными. Он обратился к депутатам с просьбой детально проработать проблемные вопросы, которые были подняты в ходе диалога.