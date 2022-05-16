Александр Соколов: «У каждой проблемы есть ФИО и сроки решения»

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. Самое главное с мероприятия — от корреспондента «КП».

Стиль работы врио

Первое заседание, проведённое Александром Валентиновичем, стало возможностью познакомиться со стилем работы врио губернатора. Александр Соколов сразу призвал коллег лаконично докладывать по заявленным темам. При этом не просто обозначать проблематику, а помнить, что «У каждой проблемы есть ФИО (ответственного за её решение) и сроки (в которые проблема должна быть решена)».

Почему тема лесных пожаров сейчас особенно важна

Значимость темы, вынесенной на обсуждение комиссии в Кирове, ранее обозначил Президент России Владимир Путин. Как напомнил Александр Соколов, 10 мая глава государства провёл совещание по лесным пожарам в российских регионах. Особую роль в работе должна играть профилактика возгораний.

«В основном в зоне риска находятся регионы, расположенные восточнее нас, но надо быть готовыми к любой ситуации, — сказал врио губернатора. — Мы должны быть во всеоружии на протяжении тёплого периода года — до наступления холодной и дождливой осени».

Какие есть трудности?

Одна из проблем, которая требует решения уже в ближайшие дни, — поиск молодых и крепких людей, готовых работать парашютистами в авиапатрулировании лесов и при тушении пожаров в труднодоступных местах. Вакантными остаются 19 рабочих мест. Министр лесного хозяйства региона Александр Ложкин отметил: «Парашютисты — штучный товар. Ищем, где можем. Размещаем информацию об этих вакансиях в том числе и в социальных сетях».

Врио губернатора поручил найти путь решения кадрового вопроса. Конкретные сроки для этого установлены — через месяц штат должен быть сформирован полностью. Иных вариантов нет.

Как обстоит ситуация с пожарами: май-2022

На середину мая этого года в регионе уже зарегистрировано 11 лесных пожаров. Суммарно они охватили территорию в 10,16 га. Каждое из возгораний удалось ликвидировать в первые же сутки, подчеркнул министр лесного хозяйства Кировской области.

Проведён анализ причин возгораний. Оказалось, что примерно в половине этих случаев (6) причиной пожаров был человеческий фактор. Ещё в 4 случаях огонь пришёл с соседних территорий, а в 1 случае оказался результатом неполадок на линии электропередач.

О каких районах говорили особенно часто

Два района упоминались на совещании особенно часто. Это — Оричевский район, где отмечено наибольшее число возгораний, и Уржумский, где огню удалось охватить максимальную площадь.

Отдельной темой обсуждения стал пожар в посёлке Суводи Оричевского района. Его итог — шесть сгоревших домов. Врио губернатора поручил оказать пострадавшим всяческую поддержку, финансовую и с жильём. Ответственность за выполнение поручений — на главе района.

О безопасности летнего отдыха

Помимо тушения пожаров на совещании обсудили обеспечение безопасности летнего детского отдыха и купального сезона, который также уже не за горами. Своим опытом поделились главы районов. При этом оказалось, что не во всех районах работа по обустройству пляжей организована на одинаково должном уровне.

Так, если глава Даровского района Олег Елькин заявил о готовности обеспечить безопасность купающихся, то зуевский глава Анатолий Кощеев, напротив, обозначил сложности с обустройством безопасных пляжей. В итоге, по поручению врио губернатора Александра Соколова, свой завтрашний день глава Зуевского района проведёт в Даровском. И, наверняка, с пользой — результатом этой поездки должно стать знакомство с успешным опытом и появление в Зуевке пляжей, где люди не будут рисковать жизнями.

Александр Соколов в итоге поручил комиссии: