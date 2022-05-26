Александр Соколов высказался против строительства крематория на Луганской

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов не поддержал предложение о строительстве крематория на улице Луганской. Пост об этом появился в тг-канале главы региона.

Александр Соколов рассказал, что к нему обратились жители Юго-Западного района и депутаты ОЗС. Они выступили против строительства крематория рядом с жилыми домами.

— Опасения понятны. Поручил подготовить подробную информацию о планах. В итоге: комиссия по землепользованию не рекомендует, а Роспотребнадзор считает недопустимым! — написал врио губернатора.

С учетом мнения профильных ведомств Александр Соколов поручил пересмотреть планы по строительству и найти другое место для крематория. Этим займется горадминистрация.

— Крематорию рядом с жилым массивом не место. Решение очевидно: если против выступают и жители, и специалисты, то планы по строительству крематория на Луганской нужно отменить.

Напомним, что объект планировали разместить на Луганском проезде, неподалеку от биохимзавода и магазина «Леруа Мерлен». Рядом — жилой сектор. Горожане выступили против такого решения.