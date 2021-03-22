Александр Васильев: в российских музеях очень мало костюмов звезд

Заглянуть в гардероб кинодив советской эпохи дал возможность кировчанами историк моды, искусствовед, коллекционер, ведущий популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев. Экспозиция «Кино и мода» (0+), в которой представлены вечерние и сценические костюмы знаменитостей, разместилась в выставочном зале областного художественного музея.

История страны – через костюмы

Как было отмечено на торжественном открытии выставки, коллекционер через историю костюмов, народных промыслов, рассказов о конкретных людях показывает историю страны.

В Кировской области Александр Васильев второй раз, однако с нашим регионом его связывает тесная связь – корни знаменитого коллекционера берут свое начало в Вятской губернии. Его бабушка родилась в деревне Карачи, а позже училась в Малмыже.

От имени губернатора Игоря Васильева и себя лично гостя приветствовал председатель правительства области Александр Чурин.

– Экспозиция, которую собирал Александр Александрович много лет, посвящена женщинам, и отрадно, что весенний выставочный сезон в Кировской области пройдёт под знаком такой яркой и жизнеутверждающей выставки. Наш музей расширяет границы, привлекая в своё пространство не только художников, но и деятелей культуры и искусства. Узнать историю страны мы можем не только через факты, изложенные в учебниках, но и по реальным предметам реальных людей, – сказал Александр Чурин. – Артисты театра и кино всегда становились кумирами миллионов. И мир, который они создавали, сегодня предстал перед зрителем.

«Я помню историю каждого платья»

Связывает Александра Васильева с Вяткой и ещё один момент – в своё время его отец, народный художник России, работал в Кировском драматическом театре, оформив четыре спектакля.

– Драмтеатр – это тоже связь с вашим регионом, равно, как и с художественным музеем, в котором хранятся три работы моего отца, сегодня они также представлены в экспозиции. На одном из этих портретов изображена знаменитая пианистка Татьяна Гутман в костюме моей работы, все аксессуары костюма находятся в моей коллекции, хотя портрет написан в 1979 году. Я очень рачительный хозяин и помню историю каждого платья, бережно их храню и дорожу каждым экспонатом, – сказал Александр Васильев.

Назад в прошлое

Для зрителей выставка станет увлекательным экскурсом в мир моды ХХ века через образы стильных дам с экранов, театральных подмостков, страниц журналов и фотографий, которым старались подражать миллионы советских женщин. В их числе – Клара Лучко, Светлана Светличная, Наталья Фатеева, Людмила Гурченко, Любовь Полищук, Вия Артмане, Майя Плесецкая, Татьяна Шмыга и многие другие легенды советской эпохи.

– Во всём мире кинодивы в большом почёте. В Италии, к примеру, обожают наряды Софи Лорен и Клаудии Кардинале, во Франции «тают» перед платьями Катрин Денёв. А в нашей стране почему-то при интересе к собственной истории и истории кино костюмы звёзд не занимают достаточного места в музейной практике. За свою жизнь мне удалось посетить более 70 стран, в 36-ти я работал. В Вашингтоне, к примеру, есть национальный музей США, где отдельный залы посвящены нарядам первых леди – сохранились платья жен всех президентов. Это и есть, на мой взгляд, воспитание национального духа. Люди идут и смотрят, как они одевались, каким вкусом и материальными возможностями обладали. А у нас нигде не выставляются костюмы той же Надежды Крупской, Нины Хрущёвой, Светланы Аллилуевой, Раисы Горбачёвой. Это не вопрос отношения к политике. Это вопрос вкуса, воспитание культуры нации, — поделился Александр Васильев.

«Теряю адреналин»

Коллекционер отметил, что привезённая в Киров экспозиция – лишь малая часть его фонда.

– Но это – возможность оценить не только фигуры актрис, но и роскошь нарядов того времени. Напомню, что Советский Союз считался страной дефицита – трудно было достать нужную шляпку, духи, подходящие чулки. Одна из знаменитых советских актрис как-то сказала: «Вхожу в советский магазин и теряю адреналин». Сейчас всё есть, вопрос лишь наличия денег и места в шкафу, – улыбается Александр Васильев.

Коллекционер рассказал, что каждое платье в его коллекции досталось ему с большим трудом. Дело в том, что каждая женщина сентиментальна, помнит себя в этом наряде в лучшие свои годы и мечтает, сбросив накопившиеся с годами килограммы, снова блистать в нём как в былую пору. Первой актрисой, которая сама решила подарить свои наряды коллекционеру, стала его соседка по дому Наталья Фатеева. На выставке глаз не оторвать от её великолепного платья из парчи, привезённой из Индии. К слову, как заметил историк моды, знаменитости любили блеск – он позволял им блистать в прямом смысле слова на сцене, не сливаясь с фоном.

Дружил Александр Васильев и с Майей Михайловной Плисецкой, передавшей ему много своих нарядов. Более 100 платьев попали в коллекцию Васильева после кончины Татьяны Шмыги, Ольги Лепешинской. Очень жалеет Александр Александрович, что после смерти знаменитой кинозвезды сталинской эпохи Любови Орловой все её наряды были выброшены на помойку – не осталось ни шляпки, ни пары обуви.

Каждое платье, представленное на выставке, носит позитивный характер. Кроме одного, считает коллекционер, – платья Любови Полищук, в котором она снималась в фильме «12 стульев». Полученная во время танца с Андреем Мироновым травма, как считает коллекционер, положила начало её болезни.

Хитрости стиля

Раскрыл коллекционер и маленькие женские секретики знаменитостей. К примеру, Вия Артмане шила свои наряды сама. Причём по пути на гастроли. Любила кроить и перекраивать наряды Людмила Гурченко, после которой осталось 300 великолепных платьев. У неё была одна страсть – пышные рукавчики. Поэтому, как рассказал историк моды, она постоянно выпарывала их, вставляла клинья, переставляла рукава от одного платья к другому. Отсюда и уникальность её костюмов.

На выставке представлено и много аксессуаров знаменитых актрис.

Выставка продлится до 30 мая. Так что всем желающим можно окунуться в эпоху советского кино и полюбоваться нарядами актрис, в которых они снимались в кино и красовались на красных дорожках международных кинофестивалей.

В память о визите в Киров председатель правительства Александр Чурин подарил гостю знаменитую дымковскую игрушку и кукарское кружево, чем привёл Александра Васильева в неподдельный восторг.

Фото Александра Папырина