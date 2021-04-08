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Александр Васильев выставил на аукцион дымковскую игрушку

Ольга Гилязева Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Новым лотом на аукционе проекта «АРТистократия» известного коллекционера, историка моды Александра Васильева стала дымковская игрушка «Барышня с кавалером». Об этом рассказали в Центре развития туризма Кировской области.

Проект стартовал накануне 2021 года при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Он посвящён народным художественным промыслам. По мнению Александра Васильева, традиционное декоративно-прикладное искусство может быть модным и актуальным, а изделия народных художественных промыслов — востребованными у российских потребителей.

В рамках проекта «АРТистократия» еженедельно выпускаются трёхминутные видеоролики, которые знакомят зрителей с историей того или иного промысла, судьбами мастеров. Каждый выпуск завершается розыгрышем подарков в виде онлайн-аукциона, где зрители могут побороться за вещи ручной работы.

Кроме того, Александр Васильев даёт рекомендации, как при помощи таких изделий, которые несут не только красоту, но и русский стиль, создать собственный модный образ или индивидуальный интерьер в своём доме.

— Знаменитый дымковский промысел с его яркими, жизнерадостными изделиями по сей день привлекает внимание многих и не оставляет равнодушным никого. Не так давно глиняная игрушка «Барышня с кавалером» стала «участницей» просветительского проекта «АРТистократия», что, безусловно, радует и помогает продвижению знаменитого вятского бренда, — отметили в Центре развития туризма Кировской области.

Сам Васильев с большой любовью презентовал десятый лот – дымковскую игрушку подписчикам в Инстаграме, коих у него почти 10 тысяч.

— Главный секрет элегантности – не смешивать в одежде больше трёх цветов. Есть лишь одно исключение из правил. Оно не касается глиняных барышень с берегов реки Вятки в нынешнем городе Кирове. Лично для меня дымковская игрушка – воплощение безудержного русского праздника. До 12 цветов сразу можно насчитать в одеждах глиняных барышень, — поделился своими впечатлениями от «дымки» маэстро.

Он напомнил, что дымковскую игрушку выпускали в Кирове даже в годы Великой Отечественной войны, чтобы люди не падали духом. Сегодня она, по мнению Александра Васильева, средство для семейной цветотерапии, лекарство от хандры.

— Наша замечательная дымковская игрушка отражает в себе преемственность традиций, сохранившуюся связь с прошлым и абсолютно уникальную, яркую, русскую красоту! – подчеркнули в музее дымковской игрушки.

Чтобы бесплатно получить «Барышню с кавалером», нужно было выполнить всего два условия: подписаться на аккаунт проекта, отметить в комментариях видео любое количество своих инстаграм-друзей, тех, кого хочется порадовать игрушкой. После этого ставка считалась принятой.

«Прекрасный лот, очень красиво, ярко, позитивно. Смотреть и радоваться!», «Дымковская игрушка — реальность и фантастичность одновременно, наивность и красочность, удаль и оптимизм, выразительность деталей. Будем знакомиться», — эти и многие другие комментарии оставили подписчики Васильева.

Победителя определили случайным образом. Им стала Марина Балезина. Маэстро поздравил удачливую подписчицу: «Надеемся, эта чудесная дымковская фигурка принесёт радость в дом и станет вашей семейной реликвией». Остальным предложено купить дымковскую игрушку из той же серии на сайте «Лилии Александра Васильева».

Кроме того, Александр Васильев обратился к своей интернет-аудитории с призывом: «Если в вашем доме есть радостные глиняные персонажи из Вятки, пожалуйста, поделитесь их снимками на своей страничке в инстаграм и не забудьте поставить наш хэштег #арт_истократия. Нам очень интересно узнать, как вписывается традиционная дымковская игрушка в современную жизнь!»

По мнению Васильева, современники могут по-новому взглянуть на русский стиль благодаря проекту. Всего планируется 108 выпусков на русском и английском языках.

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Ольга Гилязева