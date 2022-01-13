Александра Гимранова: «Если хочешь уйти далеко, надо идти вместе»

В 2021 году учитель русского языка и литературы кировской школы №48 Александра Гимранова стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021» в номинации «Молодые учителя». О своей победе педагог рассказала на встрече с губернатором.

В школе №48 губернатор Игорь Васильев побывал 13 января. Глава региона пообщался с ребятами и педагогами. Встреча получилась теплой и весьма неформальной. Ребята рассказали главе региона о том, кем они хотели бы стать. А после губернатор обсудил с учителями актуальные для педагогического сообщества вопросы. Одной из главных тем беседы стали строительство школ и стартовавшая в этом году программа капремонта учебных заведений.

— Я неоднократно говорил, что надо строить не просто школы, а культурно-образовательные центры, школы полного дня. Чтобы утром дети учились, днем занимались спортом и делали домашнее задание, а вечером в спортзалы могли бы прийти местные жители, — сказал Игорь Васильев.

Педагоги согласились с губернатором, отметив, что в новые школы охотнее пойдут работать молодые и активные учителя – такие, как Александра Гимранова.

Александра Игоревна преподает всего 5 лет, но уже приняла участие во многих конкурсах педагогического мастерства. В 2020 году она стала «Учителем года Кировской области» в номинации «Педагогический дебют», но не остановилась на этом, а продолжила борьбу за звание лучшей по профессии и стала победителем всероссийского конкурса.

О своей победе Александра Игоревна говорит так:

— Есть мудрая мысль «Хочешь идти быстро – иди один, а хочешь уйти далеко – идите вместе». Она запала мне в душу. Подготовка к конкурсу была очень долгой и непростой. И в ней мне очень помог наш замечательный коллектив. Поэтому я считаю, что это была наша общая победа – моя, моих коллег, городской администрации. Спасибо всем за эту помощь!

Наставниками Александры стали опытные завучи Наталья Огородникова и Елена Бондаренко. Директор школы Татьяна Зимина называет Александру Гимранову «настоящим самородком». А ребята уверены, что им достался самый лучший учитель.