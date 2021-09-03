Александру Чурину вручили федеральную награду

Председателя правительства Кировской области Александра Чурина отметили федеральной наградой – почетной грамотой министерства строительства и ЖКХ РФ. Грамоту вручил замглавы Минстроя Максим Егоров, находящийся в Кировской области с рабочим визитам.

— Почетной грамотой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России за заслуги в труде и продолжительную работу от имени министра Марата Хуснуллина награждается председатель правительства Кировской области Александр Чурин, — сказал Максим Егоров в конце совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.

Председатель кировского правительства поблагодарил за оценку его труда и добавил, что работа будет продолжаться. Также награды были вручены волонтерам и сотрудники отрасли ЖКХ, участвовавшим в голосовании по отбору объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее Максим Егоров от имени Минстроя одобрил инициативу кировского правительства по созданию госслужбы по водообеспечению.