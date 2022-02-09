Алексей Червоткин готовится вновь выступить на Олимпиаде

Стал известен состав лыжников из нашей сборной, которые примут участие в гонке на 15 км в Пекине.

В эту пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх состоится классическая гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут 15 км.

Состав участников от российской команды определён. Известно, что на старт выйдут четыре представителя нашей страны. Среди них будет и кировчанин Алексей Червоткин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Первый старт, в котором принял участие кировчанин, состоялся 6 февраля. Алексей бежал скиатлон, смешанную лыжную гонку преследования без перерыва. По итогам у него 36 место.

Портал championat.com взял комментарии у кировчанина. По словам Алексея Червоткина, он и сам не понимает, что тогда произошло.