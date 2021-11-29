Алексей Гореславский: «Общение граждан и государства должно быть удобным, понятным и эффективным»

АНО «Диалог» и созданные на его базе Центры управления регионами работают по всей стране уже год. Алексей Гореславский, генеральный директор «Диалога», на днях был назначен главой новой структуры — Института развития интернета. В должность он вступает с 1 декабря.

Подводя итоги года работы, он дал интервью гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» и первому зампреду Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александру Малькевичу.

Прежде всего, Гореславский коснулся главной задачи ЦУРов по всей стране – мониторинг обращений граждан в соцсетях и направлении информации ответственным ведомствам для решения проблемы.

Алексей Сергеевич рассказал, что за год в России было отработано около 2 миллионов инцидентов. В этом году ожидается охват в 2,5 – 2,7 млн.

Гореславский подчеркнул, что высшие должностные лица регионов, мэры городов стали воспринимать систему «Инцидент Менеджмент» не как врага и некую контролирующую структуру, а как полезный инструмент, помогающий выстраивать приоритеты.

— За этот год мы довели до управленческих решений порядка 400 кейсов. Управленческое решение – это решение, которое может принять губернатор или ответственное лицо на основании данных, которые ему предоставляет система. Например, это решение о выделении денег, о срочном ремонте, снятии какого-то человека с должности и назначении нового, — пояснил Алексей Сергеевич.

Понятное и удобное общение с государством

Миссия ЦУРов в том, чтобы общение граждан и государства было удобным, понятным и эффективным. Значительным шагом к достижению этой цели стала разработка нового навыка голосового помощника «Алиса» «Инцидент Менеджмент».

Теперь жители страны могут оставлять голосовые обращения на социально бытовые темы, которые напрямую попадут в систему «Инцидент Менеджмент».

— Мы изучали рынок и не нашли прецедентов, чтобы через голосовой помощник можно было отдать сообщение государству. В идеале через какое-то время, если все получится, человек вообще не должен знать и думать, как устроена какая-то конкретная бюрократическая государственная иерархия, — отметил Алексей Гореславский.

Он также добавил, что государство со временем должно стать «личным помощником в кармане», когда человек может получить решение проблемы, используя смартфон с доступом в интернет.

ЦУР Кировской области за год зафиксировал более 30 тысяч обращений

Специалисты ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент» за год обработали 30 400 обращений жителей региона в соцсетях. Руководитель кировского ЦУР Игорь Панкратов подчеркнул, что центр активно внедряет процесс общения государства с гражданами в цифровую среду.

— ЦУР помогает входить в жизнь цифровым технологиям, которые делают коммуникации власти и жителей региона более удобной и эффективной. За год работы мы выстроили сотрудничество с такими ведомствами, как МЧС, Управление федеральной службы судебных приставов, Кировстатом, УМВД России по Кировской области, Центробанком и многими другими ведомствами и общественными организациями. Только совместными усилиями возможно эффективно и системно решать проблемы жителей региона, — сказал Игорь Владимирович.

Фото: transforma1.ru