Алексей Котлячков прокомментировал ситуацию с подсолнечным маслом от «Здравы»

Как уже сообщала «КП», с прилавков вятских магазинов некоторое время назад исчезло подсолнечное масло под торговой маркой «Здрава». О причинах этого в эксклюзивном интервью нашей газете рассказал генеральный директор производственного холдинга Василий Савиных.

Василий Владимирович подчеркнул, что масло скоро снова появится в продаже. Но уже по рыночным ценам, позволяющим предприятию торговать без убытков.

Также ситуацию по просьбе «Кировской правды» прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков:

— В начале текущего года сложилась непростая рыночная ситуация с наличием в торговых сетях Российской Федерации растительного масла. В Кировской области единственное предприятие – ОАО «Производственный холдинг «Здрава» является производителем растительного масла. При этом предприятие покупает неочищенное масло из южных регионов Российской Федерации, доставляет железнодорожными цистернами, а затем рафинирует и дезодорирует.

Если в 2020 году, после уборки подсолнечника, неочищенное масло можно было купить по цене от 40 до 50 рублей за килограмм, то в начале текущего года цена увеличилась до 120 – 130 рублей за килограмм, практически в 3 раза. Одновременно образовался дефицит данного сырья.

В настоящее время руководство предприятия решает вопрос с поставкой масла и возобновлением процесса его очистки, упаковки и реализации в торговые сети региона.