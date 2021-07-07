Алексей Лялин: «Восстановление стадиона — важный шаг к подготовке профессионального резерва»

Прочёл на сайте «Кировской правды» статью о том, что будет потрачено 40 млн рублей из федерального и 25 из городского бюджетов на обустройство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Трудовые резервы» в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Считаю, что восстановление стадиона будет важным шагом на пути к подготовке профессионального резерва наших спортивных команд.

Порадовала новость, что к 2024 году в Коминтерне будет построен спорткомплекс 25-метровым бассейном и игровым залом бассейном.

Хорошо, что правительство области уделяет самое пристальное внимание вопросам развития спорта, а «Кировская правда» – авторитетное издание с многолетней историей регулярно сообщает своим читателям о спортивных событиях в регионе.

Алексей Лялин,

директор КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»