Алексей Русских: «Пообещал – сделай, не можешь – не обещай»

Этому принципу председатель Федерации профсоюзных организаций области следует уже двадцать лет. Именно столько времени Алексей Владимирович является активистом профсоюзного движения, начиная с первичной студенческой организации Вятского педагогического университета.

Педагоги области знают Алексей Русских по его работе в обкоме профсоюза работников образования и науки, где он как заместитель председателя вместе с Таисией Алексеевной Макеевой, активно отстаивал интересы работников отрасли.

С конца марта этого года Алексей Владимирович возглавляет Федерацию профсоюзных организаций Кировской области.

– Алексей Владимирович, чем вас привлекло именно профсоюзное движение?

– Я в принципе активный человек и в университете сразу же включился в общественную жизнь, в том числе в поисковое и молодёжное движение на уровне региона. К тому же болезненно отношусь ко всякого рода несправедливости. К пятому курсу, когда уходил председатель студенческой профсоюзной организации, мне было предложено возглавить студенческую первичку.

Безусловно, я задумывался, для чего иду в профсоюзы. И уже тогда поставил перед собой цель – просто помогать людям, как бы это пафосно ни звучало. Причём честно говорю – когда-то это получается, когда-то и нет. Но в принципе, я стараюсь не отступать от этой цели.

В моей жизни мне повезло с учителями, наставниками. Так совет одного из них: «Если ты что-то пообещал человеку – выполни, если не можешь – не обещай» – стало правилом, которым я руководствуюсь в своей деятельности.

Профсоюзы как гарант спокойствия в коллективе

– Какие основные задачи вы ставите перед собой на сегодняшнем посту?

– Нельзя сказать, что я уже полностью влился в работу – времени ещё прошло слишком мало, а дни пролетают как кадры кинофильма.

Профсоюзная деятельность многогранна, и последние несколько лет федерация начала заниматься многими направлениями, которые нужно продолжать. Это информационная работа – объяснять, чем занимаются профсоюзы, чтобы люди понимали, что профсоюзное движение живет, и в тех организациях и отраслях, где есть профкомы, как правило, возникает меньше проблем во взаимоотношениях между работниками, работодателями, представителями власти. Профсоюз выступает защитником интересов работников, решая возникающие в трудовых коллективах проблемные вопросы, предупреждая конфликты, которые могут назреть без вмешательства профсоюза.

Говоря о взаимоотношении с властью, помимо того, что профсоюзы постоянно настаивают на росте заработной платы, дополнительных социальных гарантиях, не предусмотренных законодательством, но направленных на улучшение жизни людей, профсоюзы с другой стороны выступают своеобразным гарантом спокойствия в коллективе.

Исходя из этого первая основная моя задача – так выстроить работу, чтобы Федерация стала настоящим объединяющим звеном для всего профсоюзного движения региона. Я продолжительное время проработал в обкоме профсоюза работников образования, и, естественно, мне знакомы формы его работы. Так же близко я должен изучить работу других отраслевых комитетов. Возможно, кому-то нужна помощь специалистов федерации. Одним словом, активизировать работу членских организаций, познакомиться с их профактивом, понять их проблемы.

Вторая – сохранить те взаимоотношения, которые профсоюз выстроил на сегодня в рамках социального партнёрства с органами власти. Эту практику совместных мероприятий необходимо продолжать, поскольку именно на этих встречах профактив может высказать и объяснить проблемы, увидеть как они воспринимаются и есть ли возможность их решить уже в рамках совместного диалога.

Возвращение к живому общению

– Девиз прошедшего Первомая, который будет действовать весь год – восстановить справедливое развитие общества. Что под этим подразумевается?

– Он принят на уровне Федерации независимых профсоюзов России и поддержан на местах. На сегодня задача всех слоёв общества и власти – восстановить нашу жизнь, что была до 2020 года, как в социальном, так и экономическом плане. Восстановить те привычные для нас формы работы – поездки в районы, встречи с трудовыми коллективами, чтобы разъяснять наши социальные проекты, что на сегодня профсоюз может дать его членам.

В период пандемии мы освоили новый онлайн-формат. В нём есть определённые плюсы (больший охват аудитории) и мы, безусловно, будем и дальше его практиковать. Но по возможности возвращаться к живому общению, поскольку его никогда не заменят те же видеоконференции.

Главные вопросы, что стоят перед профсоюзами, прописаны в рамках резолюции Генсовета ФНПР. Это и мероприятия по восстановлению экономики, повышение зарплаты, установление достойного уровня МРОТ. Всё это крайне актуально.

К сожалению, из-за эпидситуации профсоюзного первомайского шествия и митинга в области в этом году не было. Но прошли всесоюзная акция – «Профсоюзная перекличка» в режиме онлайн, голосование за резолюцию ФНПР, флешмобы и другие онлайн проекты. Мы рассчитываем, что предложения общероссийской резолюции профсоюзов будут поддержаны и реализованы.