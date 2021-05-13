Алексей Сухих: «Цифровизация должна носить массовый характер»

Руководитель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» о развитии ИТ-потенциала Кировской области.

В апреле региональное министерство информационных технологий и связи отметило свой девятый день рождения. Алексей Сухих, исполняющий обязанности министра ИТ и связи, руководитель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» рассказал об особенностях областной цифровизации и ИТ-специалистах нового времени.

— Алексей Васильевич, в этом году министерство перешагнуло 9-летний рубеж, с какими идеями, задачами входит ведомство в свой юбилейный год?

— Пожалуй, главное — это реализация Указа Президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474. Одной из главных его задач является цифровая трансформация экономики и ее отраслей, включая государственное управление. То есть у нас есть отличный

шанс прийти к следующему году с действительно достойными результатами, организовав реализацию положений Указа и национальной программы «Цифровая экономика».

— Какие именно проекты и программы реализуются в Кировской области, есть ли на сегодняшний день ощутимые итоги?

— В рамках нацпрограммы реализуется шесть федеральных проектов, по пяти из которых — работаем на региональном уровне. Это «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики». Важно понимать, что все эти проекты взаимосвязаны и невозможно достичь успеха по отдельному направлению, не занимаясь остальными.

Конечно, фундаментальным является проект «Цифровая инфраструктура», так как мы понимаем, что без организации обеспечения безопасного и массового доступа к сети интернет жителей Кировской области обо всем остальном можно не говорить.

Проект реализуется успешно: к сентябрю будет закончено строительство линий связи к социально-значимым объектам Кировской области. В итоге за три года будет подключено 1454 объекта — это все школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. К сентябрю строительство линий связи к оставшимся 609 объектам из перечня заканчивается, а с октября начнется предоставление услуги. Особую значимость данный проект имеет еще и потому, что он открывает широкополосный доступ к сети Интернет, в том числе в тех населенных пунктах, где нет вообще никакой инфраструктуры связи. При этом реализуемая технология позволяет в дальнейшем работать над обеспечением в этом населенном пункте доступа к сети всех жителей и хозяйствующих субъектов. Другое дело, что мы должны также найти подходы, как реализовать последующие действия с точки зрения экономической целесообразности, поскольку создание инфраструктуры связи — дорогое удовольствие. Для понимания, цена данного контракта составляет более 1 млрд. рублей – это около 3000 км оптоволокна, которые в дальнейшем нужно развивать, поддерживать в работоспособном состоянии, оказывать услуги.

Далее безопасный доступ к сети. Важно обеспечить не просто возможность пользоваться интернетом, но и безопасность персональных данных пользователей. С этой целью реализуется проект «Информационная безопасность», который состоит из нескольких компонентов: использование отечественных технологий (применение электронных подписей, средств криптозащиты), отечественное оборудование, плюс подготовка людей — специалистов в сфере информационной безопасности.

Здесь выстраивается прямая связь с одним из краеугольных проектов национальной программы – «Кадры для цифровой экономики». Поскольку, не имея специалистов в сфере цифровых технологий, как частные, так и государственные компании не смогут ничего сделать. Именно поэтому перед нами поставлены задачи, в том числе перед вузами — увеличение контрольных цифр приема по ИТ-специальностям в разы.

— О каких конкретно цифрах и вузах идет речь?

— За период с 2021 по 2024 годы контрольные цифры приема в целом по Российской Федерации должны вырасти с 60 до 120 тысяч человек. Такая задача стоит перед всеми регионами, перед всеми вузами, которые работают в этой сфере. Это глобальная задача, поскольку для достижения данных показателей, необходимо создать условия, чтобы были абитуриенты с соответствующим уровнем знаний, позволяющим набрать необходимый проходной балл для зачисления в вузы. Потому что мы понимаем, что если у ребенка тройка с минусом по математике, то очень трудно вырастить из него хорошего ИТ-специалиста. Отсюда возникает необходимость в популяризации ИТ-специальностей, в том числе в среде младших школьников и их родителей. Здесь важно отметить еще одну особенность ИТ-сферы. К сожалению, нельзя просто набрать рабочих массовых специальностей, которые за три месяца пройдут курс переподготовки по информтехнологиям и ждать, что они реализуются как айтишники. Без хороших базовых знаний основ математики, физики, информатики, дальше будет непросто развивать человека, в том числе и в профессиональном плане, фундамент нужно закладывать на старте, а логика мышления закладывается в очень раннем возрасте.

— Готова, на ваш взгляд, к такому подходу система образования? Какие меры необходимо предпринимать?

— На мой взгляд, наша система образования к этим задачам готова, вопрос в организации и в желании достичь результатов. Посмотрите, какие серьезные проекты у нас реализуются в последние годы — обеспечение школ оборудованием, современной техникой, интерактивными панелями, в совокупности с проектом «Информационная инфраструктура», это открывает перед педагогами огромные возможности. Конечно, недостаточно подвести интернет к школе — нужно подвести и раздать его по классам, конкретным рабочим местам, а у нас есть школы, в которых нет внутренней сети. К счастью, Минцифры и Минпросвещения это знают, поэтому возник проект по обустройству внутренней инфраструктуры школ как второй этап проекта «Информационная инфраструктура». В этом году в его реализацию включаются первые регионы, Кировская область по плану получит финансирование в рамках данного проекта в 2023 году.

Кроме того, мы видим, как развивается дополнительное образование: создаются «Кванториумы» и «IT-кубы», которые позволяют ребятам попробовать, понять, что интереснее, программирование, когда ты пишешь код, робототехника, когда ты берешь и обучаешь машину по заложенному алгоритму или системное администрирование и информационная безопасность. Ключевым моментом является и то, что такие проекты реализуются не только в областном центре, но и в районах Кировской области. В этом году в рамках акции «Урок цифры» я лично побывал в потрясающем «IT-кубе» в Белой Холунице. В этом году «IT-куб» будет открыт в Вятских Полянах. Первый «Кванториум» открылся в Омутнинске, затем в Кирово-Чепецке, в Кирове… То есть ребятам не нужно совершать длительные путешествия, чтобы освоить робототехнику или получить иные ИТ-навыки. Есть и мобильный «Кванториум», занятия в котором способны заинтересовать современной наукой. Интерес – начало всего обучения, так что такой формат тоже важный элемент системы обучения информационным технологиям.

— Да, работа в сфере познавательного интереса проводится огромная, но, в таком случае, возникает другой вопрос. Алексей Васильевич, а потребность в ИТ-кадрах, действительно, настолько велика и так ли уж здорово, быть айтишником?

— Потребность в ИТ-специалистах очень велика, причем как в госсекторе, так и в бизнес-среде. По данным Минцифры России за 2016-2019 годы, спрос на ИТ-специалистов вырос более чем в два раза. Прогноз потребности в ИТ-специалистах на 2021 год составляет более 200 тысяч человек. Не так давно я встречался с руководителем кировской ИТ-компании, которая работает, в том числе и на экспорт, и производит продукты, аналогов которых нет в мире. На сегодняшний день единственная их потребность для того, чтобы наращивать объемы и охват рынка — это набор ИТ-специалистов. То есть сегодня ИТ-специалисты — это не просто востребованные сотрудники с возможностью получения хорошего заработка, но кадры, которые могут работать из любой точки мира. При этом наиболее ценные сотрудники это, может быть, даже не сами по себе «айтишники», а отраслевые специалисты с навыками в сфере информационных технологий, способные транслировать задачи, которые стоят перед конкретной отраслью, перед конкретным предприятием для цифровых разработчиков, если хотите — технические переводчики, постановщики задач или архитекторы, люди, которые понимают, какие данные в отрасли создаются, аккумулируются и как с ними дальше работать. Сегодня это самое дорогое. Именно поэтому цифровизация должна стать массовой, во всех отраслях без исключения. К примеру, сфера сельского хозяйства, которая, кстати, является одним из передовиков внедрения новых технологий, благодаря цифровизации здесь не только повышается эффективность производства, но и появляются новые профессии, привлекательные для молодых специалистов.

Следует отметить, что проект по цифровой трансформации изначально и настроен на то, чтобы не министерство информационных технологий занималось, к примеру, сферой ЖКХ, а именно отраслевые специалисты изучали цифровые инструменты и, обладая компетенциями в отрасли, встраивали их в ежедневную деятельность при нашей консультативной, методической и организационной помощи.

Впрочем, говоря о востребованности кадров, стоит сказать, что и наше министерство и подведомственные учреждения (Кировский многофункциональный центр и Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления) также открыты к сотрудничеству с молодыми специалистами. У нас есть возможность получения профессионального опыта не только в рамках текущей деятельности учреждений, но и при реализации важных социальных и при этом невероятно интересных проектов: внедрение искусственного интеллекта в деятельность центров «Мои Документы», расширение проекта «Умный проезд» и дальнейшее развитие платформы «Умные услуги», создание ситуационного центра губернатора Кировской области, внедрение системы «Умный лес». Согласитесь, лучшее, что может с тобой случиться в профессиональном плане — это интересная, перспективная, хорошо оплачиваемая работа, результатом которой является улучшение качества жизни не одного человека в отдельности, а целого города или региона.

Беседовала Ольга Салтыкова