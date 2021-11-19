Алексей Зюзин: «Один из будущих проектов, надеюсь, будем снимать в Кирове»

Сценарист «Интернов» и «Comedy Баттл» Алексей Зюзин поделился секретами творческой кухни, рассказал о будущем кинотеатров и о том, как пробиться начинающим «киношникам» (спойлер: вполне реально).

О себе: «Какой-никакой чемпион»

– Я занимаюсь сценарным творчеством с 1999 года и делал проекты разных форматов – эстрадные шоу, сериалы, полнометражное кино, кулинарное шоу… В прошлом какой-никакой чемпион высшей лиги КВН. Я приложил руку ко многим командам, и «Вятка» не исключение.

На сценариста я не учился, и это большая проблема. Диплом нужен хотя бы для того, чтобы сэкономить время на своих ошибках.

О трёх главных вещах для сценариста

– Есть три вещи, которые стоит сделать перед тем, как превратить черновик в чистовик. Во-первых, сформируйте образ зрителя. Когда вы придумаете, для кого вы пишете, вы поймете, как надо писать. И многие вопросы отпадут сами собой.

Во-вторых, определитесь с жанром. Начинающие авторы хотят сразу показать весь свой талант: а что, если начать с драмы, потом уйти в комедию и добавить немножко хоррора? Не надо так делать. Ваш зритель уйдет разочарованным, потому что он настроился на определённую волну, а вы его путаете.

И самое главное – определите цель своего фильма. В «Терминаторе» Джон Коннор должен спасти людей от восстания машин, в «Трёх мушкетерах» Д’Артаньян должен покорить Париж… Кино обязано вести зрителя, ставить перед героем цель, и тогда в конце я скажу: да, он дошёл, он смог!

Как рождаются сериалы?

– Большое прокатное кино обычно пишет один человек. Он получает свой фиксированный гонорар, и всё. С сериалами сложнее. Для большого количества серий нужна команда. Чаще всего это 2-4 человека.

На хороший сценарий уходит не меньше года, а в идеале – два-три. Вот «Мир, дружба, жвачка», шесть серий по часу – три года писали, «Ольгу» два года вынашивали. Хотя графоман может написать и 20 сценариев в год.

Про отличие сценария от книги

– Как говорил замечательный актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин, сценарий отличается от художественной книги изобразительными инструментами. У любого произведения, будь то «Война и мир» или «Гарри Поттер», есть структура. В книге вы создаете поверх неё описательную часть, потому что у вас нет экрана, нет взрывов и звуков. Вы говорите: «Вдруг из-за угла появилось нечто жуткое…». А в сценарии вы напишете: «Монстр выходит слева». По сути это одно и то же.

О комедиях

– Почему голливудские комедии более яркие? Потому что они бродвейские. А российское кино вышло из театра. Мы все потомки Станиславского. Российская комедия идёт от персонажа. «А давайте это будет мужчина, переодетый в женщину. И все будут смеяться». И это не проблема, просто у нас такая школа.

Хорошая комедия – это всегда столкновение нормального человека и ненормального. У нас часто бывает крен, когда встречаются слишком много ненормальных героев. И тогда становится не смешно.

Взять «Иронию судьбы, или С легким паром». Надежда – нормальный человек, который хочет просто встретить Новый год. И к ней заходит ненормальный человек – нетрезвый Женя Лукашин. Нам смешно. Потом Лукашин трезвеет, и приходит ненормальный Ипполит. И юмор продолжает работать.

О «загибающихся» кинотеатрах

– Кинотеатры не умирают, просто их становится меньше. Это не далекое будущее, это уже происходит. Кино расслаивается. В кинотеатрах остаются блокбастеры. Поход в кино – это событие. Человек с зарплатой в 30 тысяч рублей может потратиться на кино в лучшем случае раз в месяц. Билет, поп-корн, кока-кола – итого тысяча рублей. Готовы ли мы эту тысячу потратить на «Аритмию» (мелодрама 2017 года, Россия – прим. Ю.З.)? Скорее всего, нет. Не потому что фильм плохой, а потому что сам я в этой аритмии живу. Поэтому в кинотеатрах остаются фильмы-события, супер-имена, на которые мы готовы пойти. А всё остальное можно посмотреть на стриминговых платформах.

Как относиться к критике?

– Надо посмотреть на личность критикующего, и все сразу станет понятно. Если ко мне подойдет Федор Бондарчук и скажет: «Плохо», я склоню голову и пойду переписывать. А если подписчики в «Инстаграме» в трусах с ноутбука пишут: «У тебя фильм слабенький», ну что я им отвечу? «Уберите чипсы с клавиатуры»?

Уходить из профессии из-за этого точно не стоит, это предательство по отношению к труду, который вы проделали. К тому же даже профессиональные критики сейчас не имеют такой силы, как раньше.

В нашей индустрии есть два критерия успешности фильмов, и это не критика. Это количество наград на фестивалях и кассовые сборы.

О самом лучшем фильме

Мой самый лучший фильм ещё не снят. (Смеётся). Есть пара проектов, которые хочу реализовать, один из них, надеюсь, будем снимать в Кирове. Но о них говорить пока не буду, я суеверный человек… А так, я горжусь практически всеми своими работами, потому что вкладываюсь в каждую из них, будь то кулинарное шоу или проект для аудитории 40+. Официально люблю «7 ужинов», как единственный законченный фильм по моему сценарию.