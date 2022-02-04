Алиментщица из Кирова отработает 100 часов за подаренный айфон

Алиментщицу из Кирова приговорили к обязательным работам за передачу арестованного имущества другому лицу.

Как рассказали в службе судебных приставов, кировчанка задолжала алименты на несовершеннолетнего ребенка. Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату.

За долги было возбуждено очередное производство. В его рамках приставы наложили арест на имущество кировчанки – белый айфон. Однако изымать гаджет не стали, а оставили на ответственное хранение должнице.

Женщина не восприняла это всерьез и отдала айфон своему знакомому. По факту незаконного отчуждения арестованного имущества было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ.

Ранее у 50-летней кировчанки изъяли за долги «Тойоту Ярис».