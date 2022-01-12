Алла Албегова исполнила желание Вероники из Нолинска

В живущей в Нолинске семье Воронцовых четверо детей, Вероника самая младшая. Вместе с братиком Никитой они еще ходят в садик, а две старшие дочки уже школьницы. В акции «Елка желаний» семья участвовала впервые, мама не очень надеялась на успех.

И вот к Веронике и Никите в детский сад приехала региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова. Она вручила загаданный ребёнком подарок — большой светящийся и гибкий «Магический трек». Девочка будет играть в него вместе с братом.

— Так приятно дарить подарки, особенно исполняя детские мечты. Я очень рада, что причастна к доброй традиции. Конечно, Вероника и Никита немного стеснялись, но оба рассказали мне стихотворения про Новый год, — рассказала Алла Албегова.

Не остались без внимания и старшие дочки Саша и Полина, они получили сладкие подарки.