Алла Албегова: «Мусорный полигон в Восточном экологически безопасен и заполнен лишь на 15%»

В региональных СМИ появилась информация, что якобы в закрытый поселковый мусорный полигон в Восточном планировали везти отходы со свалки поселка Мирного.

Ситуацию корреспонденту «Кировской правды» прокомментировала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

— Информация о том, что мусорный полигон в Восточном переполнен — неверна. Он используется лишь на 15-20% и исключён из Госреестра формально по инициативе его директора. Поэтому можно откорректировать документацию и запустить объект в работу вновь. Поскольку у организации, эксплуатирующей полигон, нет финансов, мы предложили передать его в областную собственность, — сказала Алла Викторовна.

Везти отходы на полигон Восточного, по словам министра, планируется только из Омутнинского района.

— На заседании в Восточной городской думе мы общались с депутатами более двух часов. Мы напомнили о том, что прокуратура и Росприроднадзор обязательно предложат рекультивировать закрытый мусорный полигон. Ответственность за это ляжет на само поселение. И в случае отказа на его главу может быть заведено уголовное дело, сказала Алла Викторовна. — Министерство борется за каждый объект, тем более в Восточном он построен по проекту, имеет заключение государственных экспертиз, что подтверждает его экологическую безопасность. Дальнейшая эксплуатация полигона также позволит не поднимать тарифы на вывоз мусора.

Заседание Восточной городской думы вел ее председатель Дмитрий Пантелеев.

Прокомментировать ситуацию подробнее Алла Викторовна обещала в понедельник.