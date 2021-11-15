Алла Албегова: «Полигон в Восточном может продолжить работу»

Глава министерства охраны окружающей среды прокомментировала информацию о перезапуске мусорного полигона в Восточном, получившую негативный резонанс в соцсетях.

Информация о том, что на якобы переполненный полигон в поселке Восточный планируют везти отходы со свалки в Мирном, появилась 15 ноября в одном из городских пабликов. Авторы поста утверждают, что областные власти попытались «забрать полигон деньгами и угрозами».

Пост прокомментировала Алла Албегова. Глава минприроды сообщила, что информация о переполнении полигона не соответствует действительности, и при должной корректировке документации свалка может быть вновь запущена в работу в соответствии со всеми экологическими нормами.

По словам Албеговой, ситуация с отходами является непростой во многих регионах страны. Долгие годы вопросам обращения с ТКО не уделяли должного внимания. В результате инфраструктура переработки (а зачастую и хранения) отходов практически отсутствует.

— Зачастую не было даже полигонов – отходы просто валились на свалки у населенных пунктов. Полигоны — это не свалки!.. По своей сути это сооружения, имеющие защиту от загрязнения окружающей среды и систему мониторинга за влиянием такого объекта на окружающую среду… Полигон для размещения отходов является объектом жизнеобеспечения, также как ТЭЦ, водозабор, очистные, т.е. это те объекты, без которых мы сейчас обойтись не можем. И пока у нас нет системы сортировки и переработки отходов, полигоны – это хоть что-то, — говорит глава минприроды.

К 2018 году в Кировской области функционировал 21 полигон. В течение последующих трех лет были закрыты 10 объектов, а в зоне риска – еще 5. В отсутствие альтернативы в виде раздельного сбора отходов и мусороперерабатывающих заводов ТКО вывозят на оставшиеся действующие полигоны. Расстояния до них достигают 100-200 километров, из-за чего до 70 процентов тарифа ТКО составляет сумма за транспортировку отходов.

— Чем меньше сейчас становится полигонов, тем сильнее увеличивается плечо вывоза отходов. Свалки сейчас все закрыты! Вот и получается, что наша с вами плата за коммунальную услугу пока тратится на перемещение отходов до полигонов и их захоронение вместо того, чтобы эти средства в тарифе пошли на инвестирование новой инфраструктуры ТКО.

Заниматься параллельным строительством инфраструктуры не дает фиксированный рост платы за вывоз ТКО – не более 4 процентов ежегодно.

— Мы стоим перед выбором: или одно, или другое. А точнее без выбора: вывоз должен быть обязателен, а между этим нужно найти средства, чтобы в кратчайшее время построить новую инфраструктуру с сортировкой, переработкой и РСО. Вот в таких условиях мы пытаемся сохранить каждый полигон и продлить его жизнь еще на какое-то время!

Касательно полигона в поселке Восточном Омутнинского района Алла Албегова отметила, что он построен в соответствии с проектом, оборудован защитным экраном и системой мониторинга скважин для контроля подземных вод. Расстояние от полигона до поселка составляет более 2 километров.

Полигон начал работать в 1992 году. По проекту срок его эксплуатации должен был закончиться в 2016-м. Высота полигона на этот момент должна была достигать 10 метров.

Однако по факту ситуация сложилась несколько иная. Заполнение полигона составляет не более 20 процентов, а высота размещения отходов – практически на уровне земли.

— Отходы заскладированы в дальнем углу, и их немного.

По итогам проверки в 2020 году Росприроднадзор выявил формальное нарушение – истечение проектного срока эксплуатации. Пытаясь минимизировать штрафы, эксплуатант – МУП «Коммунальник» — написал заявление об исключении полигона из федерального реестра (ГРОРО), а следом второе – о постановке в реестр.

Однако быстро вернуться не удалось – для включения в ГРОРО нужно корректировать документы и проходить новые экспертизы. В настоящее время у МУП нет на это средств. Нет и времени – полигон нужно запускать как можно быстрее. В этом году в Омутнинске закрывается районный полигон, и отходы придется возить в другие районы.

— Полигон нужно запускать вновь, об этом говорит элементарный здравый смысл… Руководство Омутнинского района и города Омутнинск вышло на меня с инициативой: либо передать полигон в собственность района или города, либо в область. Я, безусловно, такое здравое решение поддержала, — говорит Алла Албегова.

На повторный запуск полигона в Восточном потребуется порядка 10-15 миллионов рублей. У администрации поселка таких средств нет. К тому же местные власти не могут направлять деньги на развитие подобных объектов, так как они будут носить нецелевой характер. Поэтому полигон было предложено передать в собственность области.

В беседе с жителями поселка глава минприроды также добавила, что на полигон в Восточном не будут возить отходы I и II класса опасности.

— Откуда бралась такая информация, можно только догадываться, но кто-то до нас уже хорошо поработал. Понимаю жителей, когда начинают распространять такие страшилки, заведомо будет отрицательное мнение.

Также на встрече прозвучал вопрос, что получат жители района, если область «заберет» себе объект. По словам Аллы Албеговой, в данном случае речи о влиянии полигона на поселок речи нет – расстояние слишком велико.

— Однако есть хорошая практика социально ответственного бизнеса, предприятий по их участию в жизни тех населенных пунктов, где они работают. Поэтому, если это будет региональный оператор «Куприт», то он обязательно будет работать на территории, помогать, например, с установкой недостающих контейнеров или иными мероприятиями.

Если полигон будет закрыт, его собственнику – администрации поселка – придется тратить средства на рекультивацию.

— В вопросе обращения с коммунальными отходами мы обязательно должны учитывать два критерия: экологическая безопасность и экономическая эффективность, которая определяется доступностью тарифа. Неэффективные решения – в любом случае общие для нас с вами потери: либо непосредственно через плату за коммунальную услугу, либо через компенсацию из бюджета.

Несмотря на длительные дискуссии и разумные доводы, депутаты поселковой думы отказались передавать полигон в областную собственность.

— Будем пытаться распределить (отходы) на другие объекты. Очень надеюсь, что граждане других районов будут считаться с общественными интересами жителей всей области. Ведь не зря мы – жители не только отдельно взятого поселка, но и Кировской области в целом… Да, я действительно была расстроена таким решением думы, последствия которого никому не будут на пользу. Область лишается еще одного полигона, а администрация поселка (пусть даже не сегодня и не завтра) столкнется с проблемой последующей рекультивации объекта и земельного участка. Возможно «у руля» думы и поселка будут уже другие люди, но обязанность такая будет висеть тяжким грузом на местном самоуправлении. За решения надо отвечать.

Фото: vk.com/obovsemomutninsk