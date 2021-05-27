Алла Албегова рассказала о реформе по обращению с ТКО

На пленарном заседании Законодательного собрания депутаты заслушали доклад министра окружающей среды Кировской области.

Статистика от министра окружающей среды

Алла Албегова начала с общей информации о том, как тяжело начиналась реформа в регионе по обращению с ТКО и к чему пришла на сей день.

Если на начало 2019 года системой сбора и вывоза было охвачено чуть более половины населенных пунктов, то сейчас этот показатель составляет 97,7%.Всего с начала реформы 1700 площадок, в том числе с участием областного бюджета 1370 мест накопления. Потребность в них сохраняется. На 2021 год планируется выделение областных средств на эти цели в сумме 20 млн рублей. Установлено порядка 9 тыс. контейнеров, в том числе 3,7 тысяч новых.

Оплата за воздух

Алла Албегова рассказывает о том, как была проанализирована и перестроена система обращения отходами, оказавшейся непрозрачной и неуправляемой. Причиной стало то, что основные перевозчики. (В торгах участвовали 3 компании перевозчика: ООО «КДУ-3», ООО «ВЭК», ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов»), участвовавшие в системе обращения с отходами так или иначе аффилированы меж собой и единым бенефициаром — бизнесменом и депутатом гордумы Кирова Михаилом Шиховым. Они заявлялись на торги как единственные участники и получали контракты по максимальной цене, на собственных условиях.

— Мы проанализировали фактические затраты трех генеральных перевозчиков и оплату расходов субперевозчиков в результате чего увидели завышенную стоимость заключенных договоров с регоператором. Суммарно, по нашим экспертным оценкам завышение стоимости составляло более 300 млн рублей, — говорит Албегова.

В октябре 2019 года после предписания ФАС из тарифа регионального оператора была исключены сумма в размере в 269 млн. рублей. Но в начальной максимальной цене на транспортирование эта сумма была предусмотрена, были заключены договора и это стало обязательством регоператора перед перевозчиками. У него стала расти кредиторка, не обеспеченная поступлениями от тарифа.

Учет отходов при транспортировании проводился в объемных единицах (по количеству установленных контейнеров на площадках) без учета их заполнения. При этом, контейнерный парк, в основном, принадлежал все тем же перевозчикам, заинтересованным в его увеличении. Это вело к завышению принимаемых объемов, а фактически к оплате коммунальной услуги за виртуальные и необоснованные расходы, иными словами, оплате «за воздух».

Изменили руководство и учет — получили противодействие

Как пояснила депутатам ОЗС Алла Албегова ситуацию с вывозом ТКО, в конце 2019 года правительством Кировской области стали оцениваться риски не только для регоператора, но и для реализации реформы в целом. В декабре 2019 года состоялась передача пакета акций «Куприта» из муниципальной в областную собственность. В 2020 году стал проводится финансово-экономический анализ работы регионального оператора. Стало понятно, что работу регоператора необходимо перестраивать, сокращать расходы на транспортирование, вводить точный учет отходов, выстраивать более прозрачную систему тарифицирования затрат операторов-перевозчиков.

Для сокращения транспортных расходов, доля которых в тарифе составляет 64%, регоператор принял решение обслуживать город Киров самостоятельно. Также для оптимизации логистики он структурировал территорию области на 7 лотов, в том числе 2 лота — для субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам торгов определён победитель – АО «Вятавтодор», 100% акций которого принадлежат региональному правительству. По двум лотам, где торги не состоялись, АО «Куприт» в оперативном режиме организовал вывоз отходов самостоятельно. В результате вышеуказанных действий произошло снижение тарифа на 7,4%.

ОЗС не согласилось признать работу минэкологии по обращению с ТКО неудачной

Сегодня транспортировкой мусора заняты 177 единиц техники плюс 143 у сторонних перевозчиков. В автопарке «Куприта» появились пять «Сканий», семь новых мусоровозов «МАЗ», в аренде 22 мусоровоза марки «Мерседес». Предпочтение иномарок Алла Албегова обяснила поговоркой «скупой платит дважды»: «Либо покупать импортные машины, которые прослужат более 10 лет, либо «КамАЗы», которые через три года износятся».

У «Вятавтодора» ранее уже была лицензия на перевозку собственных отходов. Такая база позволила расширить лицензируемую деятельность, в том числе по дополнительному перечню отходов, принять участие в торгах и стать победителем по четырем лотам. Кроме того, на рубеже 2020-2021 годов поджимали сроки, а на момент закупки в наличии у поставщиков имелась техника только марки «Мерседес», остальную пришлось бы ждать месяц, рассказала сегодня министр экологии Алла Албегова депутатам ОЗС.

Она объяснила им также ситуацию с полигонами ТКО, в том числе в Скоковых и Осинцах Слободского района, в Лубягино. Обсуждение было бурным – как ни странно, оказались в новинку для некоторых общеизвестные факты, в том числе про лишь в этом году разрушенную фактическую монополию бизнесмена Шихова на обращение с ТКО, судебные тяжбы и прочее.

Конечно, не все депутаты согласились с озвученной информацией, некоторые подвергли её критике, как и проведение «реформы чистоты». «Что было до? Мусор вывозили на свалки, сортировки и переработки не было. Нет их и сейчас, а мусор по-прежнему утилизируем на свалки, только стали за это платить», – рассуждает зампред ОЗС Владимир Костин, критикуя расходование средств региональным оператором.

Тем не менее, большинство депутатов не согласилось с предложением признать работу министерства окружающей среды неудовлетворительной, один даже поблагодарил за конкретную контейнерную площадку. А информацию о предполагаемом бывшем «картельном сговоре» компаний решили направить в Следственный комитет.