Алла Албегова рассказала о судьбе рыси, пойманной в Кирове

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова рассказала о судьбе рыси, которую поймали в Кирове. Пост об этом размещен в «Инстаграме» министра.

— Получены результаты исследований состояния здоровья животного. Пришли к выводу, что рысь не годна к выживанию в дикой природе. Ее нужно пристроить на постоянное место жительство в специализированный хоспис для диких животных, — написала Алла Албегова.

В настоящее время специалисты выбирают организацию, куда можно передать рысь. Прорабатываются юридические моменты. В частности, процедура изъятия диких животных из населенных пунктов. По данному вопросу областное министерство ждет ответа от Минприроды.

Судя по всему, этот пост станет последним в «Инстаграме» кировского министра. В 00 часов 14 марта работа соцсети будет приостановлена Роскомнадзором.

Ранее сообщалось, что рысь могут отправить в хоспис в Новосибирске.

Видео: www.instagram.com/alla_v_albegova