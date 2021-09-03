Аллею на Октябрьском проспекте усыпало яблоками

Можно подумать, что там перевернулся грузовик с фруктами.

Жители Кирова обратили внимание на яркие цвета, появившиеся на аллее на Октябрьском проспекте. Территория окрасилась в тёмно-розовый, жёлтый и красный цвета. Всё из-за яблок, которые ковром покрыли осеннюю траву.

Фотографии опубликовали в группе «Типичный Киров». Пользователи отмечают, что в этом году небывалый урожай яблок не только на Октябрьском проспекте, но и на других улицах города. Вот только отведать яркие фрукты готовы не все. Жители уверены, городской урожай не принесёт пользы, а может только навредить.

К слову, в этом году яблок много и в садах горожан. И это несмотря на засушливое и жаркое лето. Ещё жители региона выращивают арбузы и огурцы-гиганты. Удивила урожаем и жительница Оричевского района Алла Ашимбрейнер. Ей удалось вырастить томат, весом 1,5 килограмма.

Фото: vk.com/etotkirov