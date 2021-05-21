«Алло, мы ищем таланты»: в Кирове появится центр поиска и поддержки одарённых школьников

В Кировской области появится центр по выявлению, развитию и поддержке талантов. Создание нового учреждения для одарённых детей обсудили в областном правительстве на первом заседании попечительского совета, председателем которого стал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Новый дом на «улице знаний»

На сегодняшний день в России создано 56 региональных центров по выявлению, развитию и поддержке талантливых школьников. Они успешно функционируют в Московской и Ленинградской областях, Башкирии, Татарстане, Пермском крае и другие регионах под эгидой образовательного фонда «Талант и успех». Теперь такой центр появится и в Кировской области.

Строительство начнётся уже в этом году. Центр разместится в современном здании, которое появится на улице Преображенской, 82 за ЖК «Алые паруса». Стройка обойдётся областному бюджету в 250 миллионов рублей. На оснащение центра будет выделено ещё 202 миллиона, 200 из которых вложит федеральный бюджет. На эти средства будет закуплено лабораторное и учебное оборудование.

Новая структура войдёт в состав Центра дополнительного образования одарённых школьников, который был создан в 1991 году и имеет большой опыт по реализации образовательных программ для способных детей. Главной задачей нового центра станет выявление, развитие и поддержка талантов у детей и подростков – учащихся 5-11-х классов. Работа будет осуществляться через реализацию образовательных программ по направлениям искусство, наука, спорт, а также проектная деятельность.

Как отметила министр образования Ольга Рысева, выбранные направления соответствуют основным приоритетам социально-экономического развития области и способствуют развитию исследовательского интереса у школьников и формированию интеллектуального и научного потенциала региона и страны в целом.

Обучение будет проходить с применением дистанционных технологий. Также для воспитанников центра будут проводиться творческие конкурсы, олимпиады, спортивные состязания и интенсивные профильные смены. Мероприятиями планируется охватить более 5 тысяч школьников Кировской области ежегодно.

Руководителем Центра развития талантов станет Александр Трифонов, действующий заместитель директора центра дополнительного образования. Его кандидатуру единогласно утвердили члены попечительского совета, который станет ключевым органом управления и развития регионального центра.

Наука – для всех

Благодаря появлению центра возможность обучаться по программам для одарённых детей, получат школьники из всех районов области. И эта возможность для самореализации и развития талантов независимо от места жительства является одной из 5 национальных целей развития нашей страны, подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

– Я всегда говорю и ещё раз повторю: мы не знаем, где родится следующий Ломоносов, но мы точно знаем, что должны обеспечить ему все условия для гармоничного развития, где бы это ни происходило. Важно, чтобы любой ребенок, имеющий способности, вне зависимости от места проживания мог попасть к квалифицированным педагогам и получить поддержку и возможности для самореализации. Пусть Кировская область займёт достойное место в сфере выявления и поддержки талантов в России, – сказал глава региона.

Не только найти, но и удержать таланты

Мнение губернатора поддержал ректор ВятГУ Валентин Пугач, также вошедший в попечительский совет. Он отметил «революционный характер» обсуждаемых планов.

По его словам, центр позволит вести работу со школьниками на системной основе и поставлять подготовленных абитуриентов в вузы и квалифицированные кадры – в организации и на предприятия области.

– Преображенская станет улицей знаний – космический центр, Инженериум, теперь вот центр развития талантов… Решение о его создании очень актуально. Этот вопрос давно назрел, – сказал Валентин Николаевич. – Вузы области очень нуждаются в таких абитуриентах, потому что одним из препятствий во внедрении новых технологий на сегодня является готовность учащихся осваивать сложный контент. Центр позволит решить эту проблему.

Единственное, хотелось бы, чтобы помимо сложной методической и организационной работы по выявлению талантов мы не забывали бы разрабатывать и механизмы их закрепления. Способные ребята должны оставаться в Кировской области.

– Что поможет удержать таланты? Интересная работа, высокая зарплата, комфортные условия для жизни. Если мы создадим высококвалифицированные рабочие места, где молодые специалисты будут востребованными, они останутся здесь. У нас много талантливых ребят, надо дать им возможность развиваться, – продолжил тему Игорь Васильев. – Я уверен, что нашими силами задуманные планы и поставленные цели будут полностью реализованы. Давайте настроимся на большую и серьёзную работу. И будем стремиться к тому, чтобы кировский центр стал не одним из, а самым лучшим в России.

Прямая речь

Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член попечительского совета Центра развития талантов Кировской области: