Альпинисты из Кирова покорили горный ледник в Кыргызстане

Кировские альпинисты поднялись на отвесный ледник в ущелье Ала-Арча в Кыргызстане. Восхождение было скоростным и проходило в рамках соревнований.

Открытый чемпионат по ледолазанию на естественном рельефе прошел в апреле, на высоте 3600 метров над уровнем моря. В нем приняли участие спортсмены из Казахстана, России и США.

В одном из испытаний ледолазам предстояло на скорость преодолеть 6 трасс. На каждую давалось не больше 8 минут. Спуску не давал непрочный весенний лед.

Кировскую область представляли 2 спортсмена – мастер спорта по ледолазанию Максим Власов и Михаил Мельников. Максим взял золото сразу в двух видах программы, а Михаил выиграл бронзу.

Впечатлениями от соревнований поделился Максим. Альпинист рассказал, что по спортивным меркам трассы были не слишком серьезными. Однако порадовало большое количество участников соревнований.