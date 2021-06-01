Анастасия Тюлькина из Кирово-Чепецка взяла «серебро» на международном турнире по бодибилдингу

Соревнования прошли в Калининграде NPC WORLDWIDE INTERNATIONAL RUSSIA CHAMPIONSHIP PRO QUALIFIER. Это — яркое событие для всех любителей спорта, для всех, кто гордится за наших ребят.

Жительница Кирово-Чепецка Анастасия Тюлькина соревновалась в самой многочисленной номинации «фитнес-бикини». И тем значимей успех! По мнению чепчанки, второе место стало прорывом в ее спортивной карьере и самой значимой победой после завоевания титула абсолютной чемпионки Болгарии.

После этого грандиозного соревнования, мы встретились со спортсменкой и узнали, как она шла к этим успехам.

Как все начиналось….

— Я всегда мечтала иметь спортивную фигуру, – рассказывает Настя, – как у девушек в глянцевых журналах. Но после рождения дочери мой вес стал стремительно расти. И тогда, я решила тренироваться дома и питаться по собственной системе питания. Похудев, я пошла в зал, чтобы набрать мышечную массу. Там я и познакомилась с тренером, который вскоре предложил выступить на соревнованиях за Болгарию…

Хороша страна Болгария, а Россия лучше

— В Болгарии мне удалось добиться неплохих результатов: трёх кратная обладатель кубка «Медведь», двухкратная абсолютная чемпионка Болгарии, чемпионка Балкан. Также я стала вице-чемпионкой в самой сильной Американской Федерации NPC.

Полтора года назад по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться с дочкой в Россию. По сути, я все старое оставила там и начала новую жизнь. Продолжила занятия спортом. Мой график расписан по часам, диета, тренировки и онлайн курсы по спортивному питанию для моих учеников. На данный момент мне помогает известный спортсмен и тренер из Санкт-Петербурга Артур Ковалев.

Бодибилдинг и фитнес — спорт «железного мира»

— Артур (многократный Чемпион Украины и Чемпион Европы помог подвести мою форму к идеальному состоянию перед соревнованиями в Калининграде. В итоге я стала Вице-Чемпионкой. Это было для меня чем-то сверхъестественным. Я, наверное, до сих пор не осознаю, что удалось сделать. Ведь мне удалось опередить очень многих девочек, подготовленных на pro-уровень и уже имеющих опыт таких турниров. Но это результат моего четырехлетнего труда, по сути, проживания в тренажерном зале. Я очень довольна и готова идти дальше…. Считаю, что бодибилдинг — этот спорт «железного мира» – подходит только для сильных и терпеливых людей. Ведь построение тела – это очень долгий путь, и если ты его выбрал, то нужно быть искренним перед собой и не предавать своих целей, которые ты ставишь.

Фото предоставлено героиней материала