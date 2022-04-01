Андрей Чернов: «Краснополянская автоколонна» выйдет на маршруты уже завтра

Глава Вятскополянского района сообщил сегодня об этом «Кировской правде». По его словам, зарплаты сотрудникам муниципального ООО «Краснополянская автоколонна» выдадут уже сегодня: деньги перечислены.

– Кроме того, ориентировочно на следующей неделе мы будем заключать договор на обслуживание некоторых автобусных маршрутов в нашем районе с областным предприятием «Кировпассажиравтотранс», который уже работает в райцентре, – рассказал Андрей Юрьевич.

Как известно, сегодня автопредприятие отказалось работать, пока не будет погашена задолженность по зарплатам сотрудников за февраль. О таком намерении оно уведомило администрацию района 29 марта, а вчера об этом сообщил в соцсетях Вячеслав Царюк, финансовый директор «Вятско-Полянской автоколонны» №1322, до прошлого декабря занимавшейся пассажирскими перевозками в райцентре. Он также заявил, что якобы из-за ситуации с ними и проведением конкурсов прокуратура начала проверки в администрациях города и района на возможность коррупционной составляющей.

– Я сам направил в прокуратуру заявление, что в высказываниях Царюка о якобы проводимой прокурорской проверке в администрациях города и района содержатся сведения, порочащие честь и достоинство главы района и главы города, – говорит Андрей Чернов. – Просим, чтобы надзорный орган и полиция проверили утверждения предпринимателя на состав административного или уголовного правонарушения.