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Андрей Чернов: «Краснополянская автоколонна» выйдет на маршруты уже завтра

Игорь Нелюбин Новости, Авто, Общество

Глава Вятскополянского района сообщил сегодня об этом «Кировской правде». По его словам, зарплаты сотрудникам муниципального ООО «Краснополянская автоколонна» выдадут уже сегодня: деньги перечислены.

– Кроме того, ориентировочно на следующей неделе мы будем заключать договор на обслуживание некоторых автобусных маршрутов в нашем районе с областным предприятием «Кировпассажиравтотранс», который уже работает в райцентре, – рассказал Андрей Юрьевич.

Как известно, сегодня автопредприятие отказалось работать, пока не будет погашена задолженность по зарплатам сотрудников за февраль. О таком намерении оно уведомило администрацию района 29 марта, а вчера об этом сообщил в соцсетях Вячеслав Царюк, финансовый директор «Вятско-Полянской автоколонны» №1322, до прошлого декабря занимавшейся пассажирскими перевозками в райцентре. Он также заявил, что якобы из-за ситуации с ними и проведением конкурсов прокуратура начала проверки в администрациях города и района на возможность коррупционной составляющей.

Андрей Чернов: «Краснополянская автоколонна» выйдет на маршруты уже завтра

– Я сам направил в прокуратуру заявление, что в высказываниях Царюка о якобы проводимой прокурорской проверке в администрациях города и района содержатся сведения, порочащие честь и достоинство главы района и главы города, – говорит Андрей Чернов. – Просим, чтобы надзорный орган и полиция проверили утверждения предпринимателя на состав административного или уголовного правонарушения.

Андрей Чернов: «Краснополянская автоколонна» выйдет на маршруты уже завтра

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Игорь Нелюбин