Андрей Черняев: в загоревшейся палате не было аппаратов ИВЛ

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев прокомментировал пожар в инфекционной больнице, который произошел в ночь на 5 октября.

По словам главы минздрава, в палате загорелся матрас. Вызвав пожарных, в течение нескольких минут сотрудники больницы пытались сами потушить возгорание.

— Сработала пожарная сигнализация, через несколько минут к месту пожара оперативно прибыли спасатели. За это время персоналом были использованы 4 огнетушителя, — рассказал Андрей Черняев.

В момент ЧП в палате находились 3 пациента на кислороде. Никакой «серьезной» аппаратуры, в том числе аппаратов ИВЛ, в помещении не было.

По прибытии пожарных 41 пациент был эвакуирован в другие подразделения госпиталя. В настоящее время все пациенты получают лечение в полном объеме.

— После окончания следственных действий (ориентировочно после обеда) мы планируем приступить к обработке этого корпуса и в ближайшие сутки запустить его в работу, — сообщил Андрей Вениаминович.

Пожар в одном из корпусов инфекционной больницы произошел около 3 часов ночи 5 октября. В результате происшествия погибли 2 пациента в возрасте 82 и 66 лет. Еще один пациент из палаты, в которой произошло ЧП, был эвакуирован персоналом.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем одного из пациентов. В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия.