Андрей Логиновский: «Проблемы общественного транспорта решаются комплексно и поэтапно»

В конце прошлого года в АО «КировПассажирАвтотранс» произошли кадровые перестановки: и.о. генерального директора предприятия стал Андрей Логиновский. В интервью «Кировской правде» он дал оценку нынешней ситуации в «КПАТ» и перспективам развития.

— В каком состоянии (техническом и финансовом) досталось вам предприятие?

— В ноябре, когда я заступил на должность, финансовое положение на предприятии было крайне тяжелым: техника в удручающем состоянии, нехватка квалифицированных кадров. Непростым оно остается и сейчас. Дело в том, что проблемы, накопившееся на предприятии, сложились не за один день.

За последние годы значительно упал пассажиропоток, и причин тому несколько: коронавирусные ограничения, увеличение количества нелегальных перевозчиков, особенно на межрайонных маршрутах, повышение уровня автомобилизации населения. Как следствие, выручка от продажи билетов по тарифам, установленным РСТ Кировской области, не перекрывает расходы от пассажирских перевозок. В результате перевозчики не имеют возможности проиндексировать заработную плату работников, отчего возникает дефицит водителей и кондукторов.

Учитывая то, что наше предприятие до конца 2021 года в основном обслуживало пригородное сообщение, где особенно низкий пассажиропоток, а также очень сильный износ автопарка (практически стопроцентный по многой технике), все это в комплексе привело к отрицательным финансовым показателям. Нами была пересмотрена кадровая политика, проведена техническая экспертиза автобусов, составлен четкий план вывода предприятия из кризисной ситуации. Моя позиция: проблемы должны решаться комплексно и поэтапно.

— Какими были ваши первые шаги на новой должности?

— К моему приходу уже был решен вопрос о выделении целевой субсидии из областного бюджета на приобретение новой техники. Напомню, в конце декабря в Кировскую область поступили 117 автобусов класса Евро-5. Поэтому нашими основными задачами были контроль за конкурсной процедурой закупки, приемка на баланс предприятия, а также участие в конкурсных процедурах по городским маршрутам, где и планировалось использовать новую технику.

Всего в рамках освоения целевой субсидии «КПАТ» получил 67 ЛиАЗов. Это автобусы большого класса, основная задача которых — удовлетворить потребности областного центра, где пассажиропоток достаточно высокий. Мы проанализировали потребности и направили новые автобусы на маршруты с самым высоким потоком пассажиров. Кроме того, наш автопарк пополнили 50 автобусов малого класса Ford Transit, которые будут запущены на пригородных маршрутах, например, в Нижнеивкино. По остальным направлениям, куда пустят новую технику, проводится аналитика.

— В чём преимущество новой техники?

— Автобусы ЛиАЗ оснащены газомоторными двигателями. Это позволяет значительно снизить затраты на горюче-смазочные материалы по сравнению с двигателем на дизельном топливе. Исходя из цен на дизельное топливо и метан, мы ориентировочно выходим на экономию примерно в треть от цены по дизелю.

В целом, если рассматривать экономию на топливе, запасных частях и обслуживанию техники, мы выходим примерно на 40 млн. рублей экономии в год. Цифры пока ориентировочные, конкретика появится только после первых месяцев эксплуатации ЛиАЗов на городских маршрутах. Кроме того, очевидные плюсы новой техники это, конечно же, удобство и комфорт пассажиров — основной приоритет в работе любого предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками.

Новые автобусы оснащены системой климат-контроля, что позволяет, даже в условиях наших суровых зим, поддерживать комфортную температуру в салоне. Понаблюдайте за нашими водителями на маршрутах: они практически всегда, даже зимой, за рулем в футболках, в легких рубашках с короткими рукавами. Согласитесь, это о многом говорит. Гарантирую, что и летом, будь оно прохладным или жарким, также всегда будет комфортная для пассажиров температура, так как будут работать кондиционеры.

Немаловажную роль при выборе техники сыграла безопасность: в автобусе шесть видеокамер по всему периметру салона и в кабине водителя, что позволяет решать любые спорные вопросы в работе. Актуальна для нашего города и экологичность транспорта.

— Насколько актуален для «КПАТ» кадровый вопрос?

— С приходом новой техники встал вопрос набора персонала: потребовалось найти более 300 квалифицированных человек. Но ведь мало найти, надо еще обучить, как говорится, поставить на крыло. Проблема, безусловно, решаемая, но на это нужно время. На данный момент нехватка составляет порядка 60 водителей и 70 кондукторов. Так что, пользуясь случаем, приглашаю в дружный и перспективный коллектив «КПАТ».

— Что планируете делать с автобусами, которые теперь не задействованы в работе?

— Совместно с министерством транспорта и главами муниципальных образований прорабатывается вопрос об обслуживании районов силами автопарка КПАТ. К примеру, мы уже работаем в Верхнекамском районе.

Я думаю, что вектор, взятый правительством Кировской области в части обновления автопарка и помощи районам в решении вопросов, связанных с пассажироперевозками, абсолютно верный и правильный. Надеюсь, этот процесс продолжится, и мы будем и дальше радовать наших пассажиров новыми автобусами и маршрутами, улучшением качества и культуры обслуживания.