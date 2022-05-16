Андрей Маури представил выбранный эскиз эмблемы 650-летия Кирова

В Кирове выбрали лучший графический проект для празднования юбилея города.

Такую эмблему и знак празднования 650-летия города Кирова (на иллюстрациях) выбрало жюри из 30 проектов, предложенных графическими дизайнерами и общественно-культурным советом города.

— В итоге лучшим признали брендбук кировчанина Алексея Кочкина. Встретимся с ним в ближайшее время, — сообщил зампред правительства области Андрей Маури.

Он также в своём телеграм-канале обещал рассказать о слогане празднования юбилея. Но чуть позже.