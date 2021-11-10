Андрей Маури рассказал о положении дел в «Родине»

Сегодня кировская «Родина» проводит первый матч в чемпионате России по хоккею с мячом.

О подготовке к сезону и нынешней ситуации в команде нам рассказал президент областной федерации хоккея с мячом Андрей Маури.

— Межсезонье получилось интересным и плодотворным: впервые за долгие годы «Родина» провела несколько сборов, у неё появилась своя детская спортшкола, на стадионе отремонтировали гостевые раздевалки, установили новое табло, команда экипирована и полностью готова к чемпионату.

Что касается финансовых вопросов, то они решаются исходя из текущей ситуации с коронавирусом. Сами понимаете, сейчас всем непросто. Работа в этом направлении ведётся постоянно, и всё будет урегулировано. И правительство области, и руководство федерации делают всё для того, чтобы «Родина» жила и радовала болельщиков.

К сожалению, есть люди, которые могут только критиковать, не предлагая взамен ничего толкового. Придите в клуб и скажите: «Я могу помочь тем-то и тем-то». Поверьте, пользе «Родине» от этого будет намного больше.

А болельщиков, которые по-настоящему любят команду, приглашаю на стадион поддержать наших хоккеистов. Верю, что они сегодня победят!

Матч «Родины» и мурманского «Мурмана» начнётся в 18:30.

Фото rusbandy.ru