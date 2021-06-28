Андрей Скальный: «Читаю в каждом номере «КП» статьи о культурных событиях в родной Кировской области

— «Кировская правда» является, наверное, единственным большим СМИ, где можно узнать о культурных мероприятиях в области. Я считаю, что люди должны читать не только про криминал и происшествия, но и про то, что делает нас всех полноценными личностями – спектакли, выставки, концерты классической музыки. Поэтому хотелось бы заметить, что «Кировская правда» регулярно публикует новости об открытии и закрытии театральных сезонов нашего Драмтеатра, интервью с художественными руководителями, репортажи о спектаклях.

Из последних материалов, которые мне запомнились в «Кировской правде», хотелось бы отметить статью о том, что в Кирове установлены таблички с QR-кодами. Хорошо, что Центр развития туризма области проводит такую акцию, благодаря которой любой турист, имея при себе смартфон с доступом в интернет, сможет сканировать QR-код и узнать информацию о любой достопримечательности нашего старинного города.

От всей души желаю журналистскому коллективу творческих успехов и с нетерпением жду в каждом номере газеты статьи о культурных событиях в нашей родной Кировской области.

Андрей Скальный,

директор КОГАУК «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им. С. М. Кирова»