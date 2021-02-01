Андрей Усенко рассказал о Кировской области в федеральном журнале

В новом номере аналитического журнала CongressTime вышла статья президента Вятской ТПП под заголовком «Кировская область. Здесь верят в сказку».

Это совместный материал Андрея Усенко и Дарьи Орловой, главреда журнала «Меркурий». Он рассказывает о том, чем привлекает наш регион туристов. По словам авторов публикации «Кировская область. Здесь верят в сказку», гости едут к нам ради тематических мероприятий и фестивалей, причем это не только сказочные и национальные праздники, но и спортивные первенства.

CongressTime — единственный в России отраслевой аналитический журнал о проведении деловых мероприятий. Поэтому президент ВТПП не мог не коснуться темы выставочных площадок. «Пока Кировская область не может похвастаться выставками федерального масштаба, но не упускает шанс для привлечения гостей на свои мероприятия».

Иллюстрируют публикацию традиционная дымковская игрушка – фигурка «Барышни с кавалером», а также снимок с соревнований чемпионата по скалолазанию на известной кировской сосульке.

Ранее мы сообщали, что журналист из Калуги назвал Киров городом с ласковыми ценами.

congresstime.ru и vcci.ru