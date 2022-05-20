Андрей Вагнер: Система закупок «Т Плюс» показала свою надежность

Группа «Т Плюс» провела своевременную подготовку к ремонтной кампании 2022 года, полностью обеспечив поставку материалов и закупку услуг. Система закупок показала свою надежность за счет своевременно принятых мер. Об этом на межрегиональной пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Андрей Вагнер, отвечая на вопросы кировских журналистов.

«Большинство закупок проведены годом ранее, поэтому нехватки оборудования и компонентов нет. Ремонты и инвестиционные мероприятия идут по плану. Все поставщики и подрядчики подтверждают готовность работы с «Т Плюс». Также ведем переговоры с российскими поставщиками», — рассказал руководитель энергокомпании.

Так, Кировский филиал «Т Плюс» провел 31 закупку и заключил договоры с подрядными организациями по реализации программы техперевооружения тепловых сетей 2022 года, что составляет 100% от плана. Также на 100% произведена закупка необходимых для реконструкций материалов, 95% из которых уже поставлены на склады Кировских тепловых сетей. Объем поставки только стальной трубной продукции, для обновления теплотрасс составляет 666,2 тонн.

В 2022 году Кировский филиал обновит по программе реконструкции более 30 километров тепловых сетей в Кирове.