Анна Семенович поделилась впечатлениями от визита в Киров

Артистка, фигуристка и ведущая Анна Семенович поделилась впечатлениями от поездки в Киров на шоу «Звездный лед». Пост об этом она разместила на своей странице «ВКонтакте».

— Состоялось мое возвращение на большой лед. Я стала официальным амбассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка», которая воспитывает сегодняшних будущих чемпионов….В замечательном городе Кирово-Чепецке мы провели большое представление «Звездный лед». В ледовом дворце «Олимп-Арена» известные российские фигуристы представили под мои песни яркую показательную программу, — написала спортсменка.

Напомним, что на льду «Олимп-Арены» Анна Семенович не только встала на коньки, но и исполнила несколько своих хитов. Мероприятие прошло при полных трибунах. После шоу артистка пообщалась с юными фигуристами и поклонниками и провела автограф-сессию.

— Хочу сказать слова искренней благодарности за приглашение и оказанное доверие стать послом фигурного катания руководству региона: губернатору Кировской области Васильеву Игорю Владимировичу, председателю правительства Чурину Александру Анатольевичу, заместителю председателя правительства Маури Андрею Альбертовичу!!!

Материал про шоу «Звездный лед» можно прочитать здесь. Также публикуем еще несколько красочных кадров с мероприятия.

Очередь на автограф-сессию Анны Семенович.