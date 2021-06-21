Аномальная жара задержится в Кирове до конца июня

Аномальная жара задержится в Кирове практически до конца июня. Об этом сообщили в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, в период с 21 по 25 июня среднесуточная температура воздуха в Кировской области будет выше нормы на 7 и более градусов (норма 18-19 градусов). Потом станет чуть прохладнее. Окончательно жара спадет только к 30 июня.

Из-за сильной жары кировчане отправляются на отдых к водоемам. По данным ЦГМС, температура воды в реке Вятке на 21 июня составляет +25 градусов. Это считается комфортной температурой для купания.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается до конца июня. В лесах области сохранится высокая, а местами – чрезвычайная пожарная опасность.

Чтобы любители костров не ездили в лес, проезды начали перегораживать поваленными деревьями. Так, проблематично попасть в Бобинский бор вдоль трассы Подгорена – Шихово.

Ранее мы писали, что из-за жары в кировской природе произошли изменения.