Аномальная жара в Кирове закончится 20 мая

Метеорологи-любители опубликовали уточненный прогноз погоды на вторую половину мая в Кировской области.

По их данным, период аномальной жары закончится 20 мая, и на смену несостоявшимся черемуховой жаре придет сиреневая прохлада. Окончание жаркой недели будет сопровождаться грозами и, вероятно, смерчами.

Наступившая неделя будет жаркой. Температура воздуха будет держаться выше нормы на 8-9 градусов – от +25 и выше. После небольшого похолодания во вторник-четверг в Киров вернется сильная жара.

В пятницу, 21 мая к Кировской области подойдет холодный фронт, который принесет с собой ливни и грозы. Продержится ли тропическая жара до конца мая, пока неясно. Однако, вероятнее всего, теплая погода сохранится до начала лета.

Ранее мы писали, что кировчане открыли купальный сезон в середине мая.