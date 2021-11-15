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Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Юлия Зорина Лучшее, Культура, Новости

Кировский вокальный ансамбль «Между нами, девочками» принимает участие в съемках новогодней программы «Голубой огонек». Информация об этом появилась в группе ансамбля «ВКонтакте».

Съемки проходят в Москве, в деревянном измайловском Кремле. Это современный развлекательный комплекс, построенный в стиле русского зодчества XVI-XVII веков.

Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Передача с участием кировского ансамбля выйдет в эфир в новогоднюю ночь на Первом народном канале «Жар-птица».

Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Как отмечают в комментариях подписчики группы, в «Голубом огоньке» также снимается коллектив «Алексеевская веселуха» из села Кичма Советского района.

Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Ансамбль из Кирова участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька»

Фото: vk.com/mnddkrzd

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Юлия Зорина