Антибиотик, который делают в Омутнинском районе, внесли в госреестр

Антибиотик «Грамицидин С», который делают на омутнинском заводе «Восток», внесли в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения. Об этом сообщили в ООО «Восток».

«Грамицидин С» стал одним из первых советских антибиотиков его начали выпускать в 1942 году, во время Великой Отечественной войны. Он применялся на фронте для лечения гнойных инфекций, гангрены, ожогов и воспалений.

На заводе «Восток» «Грамицидин С» был воссоздан биотехнологическим методом и по решению Минздрава РФ внесен в госреестр лекарственных препаратов. Инвестиции в производство составили 500 миллионов рублей.

Данная субстанция будет использоваться для производства лекарственных средств в виде таблеток, мазей, спреев и асептических средств. Позже на основе препарата планируют выпускать отдельные виды лекарств.