Украинско-западная фабрика фейков наштамповала новые нелепые «изделия».

Во всем, что сейчас пишут в интернете, разобраться сложно, порой крайне трудно отличить вымысел от правды. В этом помогают созданные российские платформы – войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Разбираемся вместе.

В Калининграде закончился газ?

Ни в коем случае! Однако на днях жителям Калининградской области были разосланы письма на бланках АО «Калининградгазификации» ­ о том, что якобы в хранилищах не хватает газа.

На самом деле подача газа в Калининградскую область ведется в штатном режиме и в полном объеме, заявили в АО «Калининградгазификации». В организации назвали письма фейком и попросили не реагировать на ложные сообщения. Информацию о прекращении подачи газа также опровергли и в правительстве Калининградской области. «Официально заявляем, что письмо поддельное и не соответствует действительности — это фейк», — прокомментировали в администрации области.

Свобода слова на Украине?

Её там нет. Хотя Зеленский и не устает заявлять о том, что он обеспечил свободу слова, и якобы журналистам и публичным личностям нечего опасаться.

Однако реальность расходится с утверждениями. Галицкий районный суд Львова арестовал блогера Глеба Ляшенко по подозрению в госизмене. Блогер допустил несколько пророссийских высказываний: он заявил, что Украина сама виновата в происходящем, Москва в течение 8 лет просила Киев изменить свой курс, однако этого сделано не было.

Напомним, что ранее киевские власти ввели санкции против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. В партии назвали это проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова в стране.

Санкции Западу нипочем?

Ой ли. В последнее время распространяется множество измышлений о том, что западные санкции в отношении России не влияют на экономическую ситуацию в западных странах.

Однако ситуация в Европе свидетельствует о противоположном. Так, по данным испанской газеты El Mundo, инфляция жестко сказалась на покупательской способности для 16,7 млн семей. В связи с ростом цен на бензин и дизель в регионах Испании то и дело вспыхивают забастовки. Обещания властей выделить на решение проблемы 500 млн евро не смогли в корне переломить ситуацию.

Многие заправочные станции в Испании уже под угрозой закрытия — владельцы подсчитали: чтобы удержаться на плаву, придется ежемесячно авансировать около 33 000 евро, а это резко снижает степень ликвидности их компаний.

Топливный кризис постепенно перерастает из экономической проблемы в остросоциальную. Из-за того, что тысячи фур не могут своевременно доставить продукты в магазины, стоимость товаров на прилавках выросла – впервые настолько существенно за последние 35 лет.

Схожая картина наблюдается и в других государствах Евросоюза. По подсчетам экспертов, предстоящим летом инфляция может достичь своего пика.