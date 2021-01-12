Антиковидные ограничения в Кировской области продлили

Постановлением председателя правительства ограничения, введенные в Кировской области в связи с пандемией коронавируса, продлили еще на месяц. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Как говорится в постановлении, до 16 февраля в регионе не смогут работать салоны красоты и другие заведения и организации, где есть риск заражения коронавирусом. Это по-прежнему не касается парикмахерских – они могут принимать посетителей по записи.

Также до 19 января сохраняется режим самоизоляции для жителей области в возрасте 65+ и тех кировчан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Однако документ вводит некоторые послабления в спортивной сфере. Так, сегодня мы уже писали о том, что болельщикам снова разрешили присутствовать на стадионах при соблюдении ряда ограничений. Среди них – ношение маски, обработка рук и соблюдение социальной дистанции.

Первыми почувствовать радость встречи с любимой командой смогут болельщики кировской «Родины». Уже завтра на стадионе «Родина» пройдет встреча наших хоккеистов с соперниками из Архангельска. Игра состоится в присутствии зрителей.