Антиваксерами занялись мракоборцы

В России появилось сообщество анонимных борцов с лженаукой. Своей целью они ставят борьбу с распространением недостоверной, лженаучной информации, однако не выступают против аргументированной дискуссии.

На днях они запустили собственный канал в Telegram под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». В нем они объясняет абсурдность идей, которые антипрививочники распространяют в соцсетях.

Кроме того, авторы канала цитируют известных людей, которые приводят некорректные сравнения. Например, кандидат медицинских наук Михаил Сватковский сравнивает медиков, которые занимаются вакцинацией, с нацистским врачом Гертой Оберхойзер, ставившей эксперименты над людьми. Это высказывание задело многих. Например, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Кировского государственного медуниверситета Марина Михайлова считает, что подобное сравнение вообще недопустимо.

— Фашизм, расизм — на первый план выводится превосходство одной нации над другой. Здесь же речь идет о здоровье граждан», — сказала Марина Васильевна.

«Мракоборец» не только разоблачает антиваксеров, но и призывает читателей жаловаться на лженаучные публикации. Дает пользователям инструкцию, как добиться блокировки аккаунта, распространяющего ложную информацию.

Борцы уже заявили о первых успехах. В новостной ленте они рассказали о том, что добились бана нескольких антипрививочников, в их числе и блокировка Яндекс.Диска Марии Шукшиной.

Кировское медицинское сообщество также уверено, что распространять фэйки и вводить людей в заблуждение по теме вакцинации – недопустимо.

— Когда встречаешь в соцсетях такие фейки, людям, которые это пишут очень хочется посмотреть в глаза, привести в реанимацию, где за жизнь борются не вакцинированные, которые когда-то не поверили, усомнились или просто не успели сделать прививку, — говорит заведующий центром анестезиологии-реаниматологии Инфекционной клинической больницы Александр Мокрушин.

Врач недоумевает: когда люди болеют, они идут к врачу и лечатся так, как назначает доктор. Но в вопросе вакцинации сомневаются, не доверяют рекомендациям медицинского работника, а верят людям порой очень далеким от медицины.