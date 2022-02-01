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АО «Гордормостстрой» отремонтирует дороги в Кирове за 603 млн рублей

Юлия Зорина Новости, Экономика

АО «ГДМС» стало победителем открытого конкурса на ремонт дорог в Кирове. Работы начнутся с наступлением теплого сезона. 

Стоимость контракта составит 603 миллиона 60 тысяч рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

На эти средства подрядчик отремонтирует 42 участка дорог в областном центре. В список вошли, в частности, улица Карла Маркса от Герцена до Комсомольской, улица Дзержинского от Октябрьского проспекта до Луганской, улица Комсомольская от Азина до Октябрьского проспекта и другие протяженные  участки. Работы должны начаться в апреле и завершиться к октябрю.

Отметим, что всего на конкурс заявились 3 участника.

Ранее мы писали, что в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Кировской области выделено 9,1 миллиарда рублей

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Юлия Зорина