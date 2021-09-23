Конкурсный управляющий АО «КЧУС» не платил зарплату работникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «КЧУС».

Два сотрудника строительной компании не получали зарплату с апреля 2019 года по август 2020-го. По данным следствия, конкурсный управляющий не платил деньги вовремя из корыстной заинтересованности. Задолженность перед работниками составила около 1,2 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. В настоящее время ведется расследование.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту не полной выплаты заработной платы работникам АО «КЧУС», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Ранее мы писали, что сотрудники Орловского шахматного завода все лето не получали зарплату.

Фото: bnkirov.ru